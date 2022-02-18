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    Представители Валиевой потребуют вскрытия допинг-пробы «Б»

    Пекин-2022 Допинг Между тем Фигурное катание Сборная России
    Представители российской фигуристки Камилы Валиевой будут требовать вскрыть допингу-пробу «Б» спортсменки, взятую у нее в конце декабря минувшего года.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

    «Существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе. Вот почему спортсменка запросит анализ пробы Б», — сказано в документе.

    Допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады.

    CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине. При этом церемония награждения, в случае попадания Валиевой в тройку призёров, была бы отложена до окончания расследования, так как её результаты на Олимпиаде считаются предварительными.

    Валиева стала четвёртой, победу одержала Анна Щербакова, а еще одна россиянка Александра Трусова стала второй.

    Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что допинг-проба «Б» Валиевой еще не была вскрыта.

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