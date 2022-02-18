Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бетис»Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису»
  • 10:27
    • Фристайлист Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине
  • 09:33
    • Сборная Финляндии обыграла Словакию и вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады
  • 22:35
    • «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы
  • 06:58
    • Бах: Не уверен, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия
  • 05:50
    • Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта

    «Меры могут быть очень строгими». Президент МОК высказался о будущем Тутберидзе в спорте

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу того, должна ли тренер Этери Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте.

    Томас Бах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Бах

    Допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады.

    CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине. При этом церемония награждения, в случае попадания Валиевой в тройку призёров, была бы отложена до окончания расследования, так как её результаты на Олимпиаде считаются предварительными.

  • CAS: Триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарство её дедушки
  • Читайте по теме

    • «Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими», — приводит слова Баха «Матч ТВ».

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли российская команда пробиться в финал?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Сможет ли «Ювентус» выиграть у «Торино»?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 3.64
    •
  • «Лилль» потеряет очки в домашнем матче с «Метцем»?
  • «Лилль» — «Метц». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.83
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.78
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие