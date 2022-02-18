«Меры могут быть очень строгими». Президент МОК высказался о будущем Тутберидзе в спорте

Президент Международного олимпийского комитета (МОК)высказался по поводу того, должна ли тренер Этери Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте.

Допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады.

CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине. При этом церемония награждения, в случае попадания Валиевой в тройку призёров, была бы отложена до окончания расследования, так как её результаты на Олимпиаде считаются предварительными.

«Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими», — приводит слова Баха «Матч ТВ».

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