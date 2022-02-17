CAS: Триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарство её дедушки

(CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о допуске российской фигуристкик участию в личном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

В ней указано, что по версии стороны Валиевой, триметазидин мог попасть в организм спортсменки из-за лекарства, которое принимает её дедушка.

В ходе слушаний представители Валиевой заявили, что она «не употребляла запрещённую субстанцию преднамеренно, даже не по медицинским показаниям».

«Наиболее вероятно запрещённое вещество попало в организм спортсменки бытовым путем из-за её дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой.

Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил её на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — говорится в решении в CAS.

Допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады.

CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине. При этом церемония награждения, в случае попадания Валиевой в тройку призёров, была бы отложена до окончания расследования, так как её результаты на Олимпиаде считаются предварительными.

Валиева стала четвёртой, победу одержала Анна Щербакова, а еще одна россиянка Александра Трусова стала второй.

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