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    CAS: Триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарство её дедушки

    Пекин-2022 Фигурное катание Допинг Между тем Сборная России
    Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    В ней указано, что по версии стороны Валиевой, триметазидин мог попасть в организм спортсменки из-за лекарства, которое принимает её дедушка.

    В ходе слушаний представители Валиевой заявили, что она «не употребляла запрещённую субстанцию преднамеренно, даже не по медицинским показаниям».

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    • «Наиболее вероятно запрещённое вещество попало в организм спортсменки бытовым путем из-за её дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой.

    Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил её на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — говорится в решении в CAS.

    Допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады.

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    • CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине. При этом церемония награждения, в случае попадания Валиевой в тройку призёров, была бы отложена до окончания расследования, так как её результаты на Олимпиаде считаются предварительными.

    Валиева стала четвёртой, победу одержала Анна Щербакова, а еще одна россиянка Александра Трусова стала второй.

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