Ждем вердикт по Валиевой и медаль фигуристов. Анонс событий на Олимпиаде-2022 14 февраля

Фигурное катание
После первой программы стало ясно, что
Виктории Синициной и Никите Кацалапову не помогло даже то, что они выдали лучший ритм-танец в карьере, установив личный рекорд — они все равно отстают почти на два балла.
Чтобы взять золото нужно мало того, что не ошибиться в произвольном танце самим, но и надеяться на то, что французский дуэт вдруг заволнуется и напортачит.
Александра Степанова и Иван Букин, добиравшиеся в Пекин на перекладных, идут лишь пятыми — от бронзы их отделяют три балла и два американских дуэта (Хаббел/Донохью и Чок/Бейтс).
Диана Дэвис и Глеб Смолкин приехали в Пекин посмотреть на Олимпиаду, так что успехом будет если они сумеют подняться выше текущей 14-й позиции.
04:15. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец
- Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
Бобслей
После первых двух заездов в монобобе россиянка Надежда Сергеева лишь 13-я с огромным отставанием в 2,35 секунды от лидера — американки Кайлы Хамфрис.
Шансы на медаль невелики — до подиума тоже далеко — 1,13 секунды. Разыграют награды между собой кроме Хамфрис канадка Кристин де Брюйн, немка Лаура Нольте и американка Элана Мейерс Тейлор.
04:30. Бобслей. Женщины. Монобоб. 3-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
06:00. Бобслей. Женщины. Монобоб. 4-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
Фристайл
Квалификация в лыжной акробатике у фристайлисток должна была пройти в воскресенье, но в связи с погодными условиями была перенесена на 14 февраля — сразу после нее разыграют и медали.
Российские перспективы тут неплохие — Любовь Никитина брала личные серебро и бронзу на чемпионатах мира, а еще становилась чемпионкой планеты в командном миксте.
По сезону у Никитиной, которая было четыре подиума Кубка мира, и хочется надеяться на то, что появится и олимпийский. Также Россию представляют Анастасия Прыткова и юная Есения Пантюхова.
10:00. Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
14:00. Медальный вид Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Финал
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
Квалификация в слоупстайле (серии трюков на различных сооружениях по ходу трассы) также была перенесена на день из-за метеоусловий, а из-за этого был перенесен и сегодняшний финал.
Чемпионка мира Анастасия Таталина стала лишь десятой в биг-эйре, но может исправиться тут. Правда в Пхенчхане-2018 она была 12-й в слоупстайле. Также Россию представляет Ксения Орлова.
05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
Прыжки с трамплина
Российские прыгуны подкачали на большом трамплине — Данил Садреев стал 16-м, Евгений Климов — 18-м, а Роман Трофимов — 23-м.
Но, вспоминая неожиданную серебряную медаль в миксте, хочется верить в чудо в командном турнире, где к трем нашим парням присоединится Михаил Назаров.
Фавориты прежние — команды Японии, Норвегии, Австрии, Словении, Германии и Польши.
13:10. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140. Командный турнир. Трайл-раунд
- Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Онлайн
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140. Командный турнир
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Матч ТВ, Онлайн
Что еще посмотреть
Как всегда будет много керлинга — свои встречи проведут обе российские сборные.
У команды Алины Ковалевой пока жесткий провал на Олимпиаде в Пекине — четыре поражения в четырех матчах.
04:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 7. Канада — Россия
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн
15:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 8. Дания — Россия
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн
А вот команда Сергея Глухова после победы над Италией (10:7) делит четвертое место с Канадой и находится на грани выхода в полуфинал.
09:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 8. Россия — Швеция
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн
В женском хоккее пришло время полуфинальных матчей.
07:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Канада — Швейцария
- Прямая трансляция: Матч Арена, Live Прогноз на матч
16:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. США — Финляндия
- Прямая трансляция: Матч Страна, Матч ТВ, Live Прогноз на матч
В сноуборде Россия пока с единственной бронзой Вика Уайлда, а тем временем пришло время квалификации последней дисциплины в олимпийской программе этого вида спорта — биг-эйра.
Надеемся, что опыта 25-летней Екатерины Косовой и 23-летнего Владислава Хадарина хватит для прохода в финал.
04:30. Сноубординг. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
- Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Матч! Арена, Онлайн
08:30. Сноубординг. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
Первые два заезда проведут бобслеисты в двойках. Россиянин Ростислав Гайтюкевич уже выигрывал этап Кубка мира, правда с разгоняющим Михаилом Мордасовым, которого теперь заменил Алексей Лаптев.
Вторым номером за Россию выступают Максим Андриянов и Владислав Жаровцев.
15:05. Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
16:40. Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.