Ждем вердикт по Валиевой и медаль фигуристов. Анонс событий на Олимпиаде-2022 14 февраля

В понедельник, 14 февраля, выездная панель CAS объявит свое решение по делу Камилы Валиевой. На медали день не слишком богатый — разыграют всего 4 комплекта, но одна медаль нам гарантирована, правда золотой она будет только если все сложится сверхудачно.

Фигурное катание

После первой программы стало ясно, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — главные и безоговорочные фавориты Игр в танцах на льду — французы побили собственное мировое достижение.

Виктории Синициной и Никите Кацалапову не помогло даже то, что они выдали лучший ритм-танец в карьере, установив личный рекорд — они все равно отстают почти на два балла.

Чтобы взять золото нужно мало того, что не ошибиться в произвольном танце самим, но и надеяться на то, что французский дуэт вдруг заволнуется и напортачит.

Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин, добиравшиеся в Пекин на перекладных, идут лишь пятыми — от бронзы их отделяют три балла и два американских дуэта (Хаббел/Донохью и Чок/Бейтс).

Диана Дэвис и Глеб Смолкин приехали в Пекин посмотреть на Олимпиаду, так что успехом будет если они сумеют подняться выше текущей 14-й позиции.

04:15. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

Бобслей

После первых двух заездов в монобобе россиянка Надежда Сергеева лишь 13-я с огромным отставанием в 2,35 секунды от лидера — американки Кайлы Хамфрис.

Шансы на медаль невелики — до подиума тоже далеко — 1,13 секунды. Разыграют награды между собой кроме Хамфрис канадка Кристин де Брюйн, немка Лаура Нольте и американка Элана Мейерс Тейлор.

04:30. Бобслей. Женщины. Монобоб. 3-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

06:00. Бобслей. Женщины. Монобоб. 4-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

Фристайл

Квалификация в лыжной акробатике у фристайлисток должна была пройти в воскресенье, но в связи с погодными условиями была перенесена на 14 февраля — сразу после нее разыграют и медали.

Российские перспективы тут неплохие — Любовь Никитина брала личные серебро и бронзу на чемпионатах мира, а еще становилась чемпионкой планеты в командном миксте.

Любовь Никитина

По сезону у Никитиной, которая было четыре подиума Кубка мира, и хочется надеяться на то, что появится и олимпийский. Также Россию представляют Анастасия Прыткова и юная Есения Пантюхова.

10:00. Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

14:00. Медальный вид Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Финал Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

Квалификация в слоупстайле (серии трюков на различных сооружениях по ходу трассы) также была перенесена на день из-за метеоусловий, а из-за этого был перенесен и сегодняшний финал.

Чемпионка мира Анастасия Таталина стала лишь десятой в биг-эйре, но может исправиться тут. Правда в Пхенчхане-2018 она была 12-й в слоупстайле. Также Россию представляет Ксения Орлова.

05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Прыжки с трамплина

Российские прыгуны подкачали на большом трамплине — Данил Садреев стал 16-м, Евгений Климов — 18-м, а Роман Трофимов — 23-м.

Но, вспоминая неожиданную серебряную медаль в миксте, хочется верить в чудо в командном турнире, где к трем нашим парням присоединится Михаил Назаров.

Фавориты прежние — команды Японии, Норвегии, Австрии, Словении, Германии и Польши.

13:10. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140. Командный турнир. Трайл-раунд Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Онлайн

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140. Командный турнир Прямая трансляция: Матч! Страна, Матч ТВ, Онлайн

Что еще посмотреть

Как всегда будет много керлинга — свои встречи проведут обе российские сборные.

У команды Алины Ковалевой пока жесткий провал на Олимпиаде в Пекине — четыре поражения в четырех матчах. Чтобы сохранить шансы над плей-офф надо брать верх над другими аутсайдерками — из Канады и Дании (но у них хотя бы по одной победе).

04:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 7. Канада — Россия Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

15:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 8. Дания — Россия Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

А вот команда Сергея Глухова после победы над Италией (10:7) делит четвертое место с Канадой и находится на грани выхода в полуфинал.

Сборная России готова бороться за медаль

Для борьбы за медали нашим парням необходимо побеждать в двух оставшихся играх , первая — с лидерами группы шведами, которые выносят в Пекине вообще всех (5 побед из пяти).

09:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 8. Россия — Швеция Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

В женском хоккее пришло время полуфинальных матчей. Уже сейчас можно предсказывать североамериканский финал и европейский матч за бронзу .

07:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Канада — Швейцария Прямая трансляция: Матч Арена, Live Прогноз на матч

16:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. США — Финляндия Прямая трансляция: Матч Страна, Матч ТВ, Live Прогноз на матч

В сноуборде Россия пока с единственной бронзой Вика Уайлда, а тем временем пришло время квалификации последней дисциплины в олимпийской программе этого вида спорта — биг-эйра.

Надеемся, что опыта 25-летней Екатерины Косовой и 23-летнего Владислава Хадарина хватит для прохода в финал.

04:30. Сноубординг. Женщины. Биг-эйр. Квалификация Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Матч! Арена, Онлайн

08:30. Сноубординг. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Первые два заезда проведут бобслеисты в двойках. Россиянин Ростислав Гайтюкевич уже выигрывал этап Кубка мира, правда с разгоняющим Михаилом Мордасовым, которого теперь заменил Алексей Лаптев.

Вторым номером за Россию выступают Максим Андриянов и Владислав Жаровцев.

15:05. Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

16:40. Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.