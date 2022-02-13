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    Ждем вердикт по Валиевой и медаль фигуристов. Анонс событий на Олимпиаде-2022 14 февраля

    Пекин-2022 14 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

    Пекин-2022 Сборная России Бобслей Кёрлинг Прыжки с трамплина Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей
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    Камила Валиева
    В понедельник, 14 февраля, выездная панель CAS объявит свое решение по делу Камилы Валиевой. На медали день не слишком богатый — разыграют всего 4 комплекта, но одна медаль нам гарантирована, правда золотой она будет только если все сложится сверхудачно.

    Фигурное катание

    После первой программы стало ясно, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — главные и безоговорочные фавориты Игр в танцах на льду — французы побили собственное мировое достижение.

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    • Виктории Синициной и Никите Кацалапову не помогло даже то, что они выдали лучший ритм-танец в карьере, установив личный рекорд — они все равно отстают почти на два балла.

    Чтобы взять золото нужно мало того, что не ошибиться в произвольном танце самим, но и надеяться на то, что французский дуэт вдруг заволнуется и напортачит.

    Александра Степанова и Иван Букин

    Александра Степанова и Иван Букин, добиравшиеся в Пекин на перекладных, идут лишь пятыми — от бронзы их отделяют три балла и два американских дуэта (Хаббел/Донохью и Чок/Бейтс).

    Диана Дэвис и Глеб Смолкин приехали в Пекин посмотреть на Олимпиаду, так что успехом будет если они сумеют подняться выше текущей 14-й позиции.

    04:15. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец
    • Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

    Бобслей

    После первых двух заездов в монобобе россиянка Надежда Сергеева лишь 13-я с огромным отставанием в 2,35 секунды от лидера — американки Кайлы Хамфрис.

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    • Шансы на медаль невелики — до подиума тоже далеко — 1,13 секунды. Разыграют награды между собой кроме Хамфрис канадка Кристин де Брюйн, немка Лаура Нольте и американка Элана Мейерс Тейлор.

    04:30. Бобслей. Женщины. Монобоб. 3-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
    06:00. Бобслей. Женщины. Монобоб. 4-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

    Фристайл

    Квалификация в лыжной акробатике у фристайлисток должна была пройти в воскресенье, но в связи с погодными условиями была перенесена на 14 февраля — сразу после нее разыграют и медали.

    Российские перспективы тут неплохие — Любовь Никитина брала личные серебро и бронзу на чемпионатах мира, а еще становилась чемпионкой планеты в командном миксте.

    Любовь Никитина

    По сезону у Никитиной, которая было четыре подиума Кубка мира, и хочется надеяться на то, что появится и олимпийский. Также Россию представляют Анастасия Прыткова и юная Есения Пантюхова.

    10:00. Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
    14:00. Медальный вид Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Финал
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

    Квалификация в слоупстайле (серии трюков на различных сооружениях по ходу трассы) также была перенесена на день из-за метеоусловий, а из-за этого был перенесен и сегодняшний финал.

    Чемпионка мира Анастасия Таталина стала лишь десятой в биг-эйре, но может исправиться тут. Правда в Пхенчхане-2018 она была 12-й в слоупстайле. Также Россию представляет Ксения Орлова.

    05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

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    Прыжки с трамплина

    Российские прыгуны подкачали на большом трамплине — Данил Садреев стал 16-м, Евгений Климов — 18-м, а Роман Трофимов — 23-м.

    Но, вспоминая неожиданную серебряную медаль в миксте, хочется верить в чудо в командном турнире, где к трем нашим парням присоединится Михаил Назаров.

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    • Фавориты прежние — команды Японии, Норвегии, Австрии, Словении, Германии и Польши.

    13:10. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140. Командный турнир. Трайл-раунд
    • Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Онлайн
    14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140. Командный турнир
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Матч ТВ, Онлайн

    Что еще посмотреть

    Как всегда будет много керлинга — свои встречи проведут обе российские сборные.

    У команды Алины Ковалевой пока жесткий провал на Олимпиаде в Пекине — четыре поражения в четырех матчах. Чтобы сохранить шансы над плей-офф надо брать верх над другими аутсайдерками — из Канады и Дании (но у них хотя бы по одной победе).

    04:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 7. Канада — Россия
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн
    15:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 8. Дания — Россия
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

    А вот команда Сергея Глухова после победы над Италией (10:7) делит четвертое место с Канадой и находится на грани выхода в полуфинал.

    Сборная России готова бороться за медаль

    Для борьбы за медали нашим парням необходимо побеждать в двух оставшихся играх, первая — с лидерами группы шведами, которые выносят в Пекине вообще всех (5 побед из пяти).

    09:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 8. Россия — Швеция
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

    В женском хоккее пришло время полуфинальных матчей. Уже сейчас можно предсказывать североамериканский финал и европейский матч за бронзу.

    07:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Канада — Швейцария
    16:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. США — Финляндия

    В сноуборде Россия пока с единственной бронзой Вика Уайлда, а тем временем пришло время квалификации последней дисциплины в олимпийской программе этого вида спорта — биг-эйра.

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    • Надеемся, что опыта 25-летней Екатерины Косовой и 23-летнего Владислава Хадарина хватит для прохода в финал.

    04:30. Сноубординг. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
    • Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Матч! Арена, Онлайн
    08:30. Сноубординг. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

    Первые два заезда проведут бобслеисты в двойках. Россиянин Ростислав Гайтюкевич уже выигрывал этап Кубка мира, правда с разгоняющим Михаилом Мордасовым, которого теперь заменил Алексей Лаптев.

    Вторым номером за Россию выступают Максим Андриянов и Владислав Жаровцев.

    15:05. Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
    16:40. Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.

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