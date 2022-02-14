В матче полуфинала Олимпиады в Пекине женская сборная Канады сыграет со Швейцарией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Канада — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

На Олимпиаде в Пекине канадская сборная идет без поражений. Сперва она мощно провела групповой, в ходе которого сумела забросить 33 шайбы, а пропустила всего 5 голов.

В дебютной встрече на Играх подопечные Троя Райана в одну калитку вынесли Швейцарию (12:1). В том же духе канадские хоккеистки скатали поединок против Финляндии (11:1).

В двух заключительных матчах группы результативность Канады немного снизилась. Сперва «кленовые» припечатали Россию (6:1), а позже — взяли верх над США (4:2).

Все прогнозы на хоккей

На стадии 1/4 команда Троя Райана спокойно грохнула Швецию (11:0). В этом матче Канада успела нанести 56 бросков в створ шведских ворот, реализовав 19.46% созданных моментов.

Швейцария

Швейцарская сборная потерпела три поражения в пяти поединках на Олимпиаде. Групповой раунд она закончила на последнем месте с 3 очками в копилке и голевой разницей — 6:27.

Стартовали Игры в Пекине для Швейцарии с трех подряд поражений. Команда Колина Маллера крупно влетела Канаде в дебютной встрече (1:12), а затем уступила России (2:5) и США (0:8).

Первую победу Швейцария организовала в поединке с Финляндией (3:2). В этом матче швейцарские хоккеистки нанесли всего 24 броска в створ, но зато показали добротную реализацию — 12.5%.

В плей-офф первым соперником Швейцарии оказалась Россия, у которой команда Колина Маллера успешно взяла реванш (4:2). Реализовать швейцаркам удалось 11.11% созданных моментов.

Коэффициенты

На Канаду в этой встрече букмекеры дают минимальный коэффициент — 1.01. Поставить на Швейцарию можно за 29.0, а на ничью — за 20.0.

Прогноз

В трех матчах из пяти Канада победила с разницей в 10 голов. С форой в 11 шайб она уничтожила и Швейцарию в стартовой игре. Учитывая, что команда Троя Райана является основным претендентом на золото, она еще раз с удовольствием вынесет оппоненток с крупным счетом.

Ставка

В полуфинале «кленовые» не будут экономить силы и грохнут Швейцарию. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -1 за 1.91.