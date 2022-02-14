Канада
На Олимпиаде в Пекине канадская сборная идет без поражений. Сперва она мощно провела групповой, в ходе которого сумела забросить 33 шайбы, а пропустила всего 5 голов.
В дебютной встрече на Играх подопечные Троя Райана в одну калитку вынесли Швейцарию (12:1). В том же духе канадские хоккеистки скатали поединок против Финляндии (11:1).
В двух заключительных матчах группы результативность Канады немного снизилась. Сперва «кленовые» припечатали Россию (6:1), а позже — взяли верх над США (4:2).
На стадии 1/4 команда Троя Райана спокойно грохнула Швецию (11:0). В этом матче Канада успела нанести 56 бросков в створ шведских ворот, реализовав 19.46% созданных моментов.
Швейцария
Швейцарская сборная потерпела три поражения в пяти поединках на Олимпиаде. Групповой раунд она закончила на последнем месте с 3 очками в копилке и голевой разницей — 6:27.
Стартовали Игры в Пекине для Швейцарии с трех подряд поражений. Команда Колина Маллера крупно влетела Канаде в дебютной встрече (1:12), а затем уступила России (2:5) и США (0:8).
Первую победу Швейцария организовала в поединке с Финляндией (3:2). В этом матче швейцарские хоккеистки нанесли всего 24 броска в створ, но зато показали добротную реализацию — 12.5%.
В плей-офф первым соперником Швейцарии оказалась Россия, у которой команда Колина Маллера успешно взяла реванш (4:2). Реализовать швейцаркам удалось 11.11% созданных моментов.
Коэффициенты
На Канаду в этой встрече букмекеры дают минимальный коэффициент — 1.01. Поставить на Швейцарию можно за 29.0, а на ничью — за 20.0.
Прогноз
В трех матчах из пяти Канада победила с разницей в 10 голов.
Ставка
В полуфинале «кленовые» не будут экономить силы и грохнут Швейцарию. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -1 за 1.91.