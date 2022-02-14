Золото в лыжах, серебро в шорт-треке, бронза в биатлоне и коньках
4 награды сборной России на Олимпиаде-2022 13 февраля — в фотогалерее дня
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