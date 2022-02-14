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    Сборная США без проблем справится с Финляндией?

    США — Финляндия. Прогноз, ставка (к. 2.29) на хоккей, женский турнир Олимпиады, 14 февраля 2022 года

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    Аманда Кессел
    В матче полуфинала Олимпиады в Пекине женская сборная США сыграет с Финляндией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. США — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    США

    На Олимпиаде в Пекине команде из Соединенных Штатов удалось оформить четыре победы в пяти встречах. Групповой этап она закончила на втором месте с 9 очками в копилке.

    Стартовала на Играх американская сборная с трех подряд побед. Сперва команда Джоэла Джонсона взяла верх над Финляндией (5:2), а затем грохнула Россию (5:0) и Швейцарию (8:0).

    Единственную осечку США допустили в замесе с Канадой (2:4). В этой игре «звездно-полосатым» удалось перебить канадок по броскам в створ (53:27), однако подопечные Джонсона показали низкую реализацию — 3.77%.

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    В плей-офф американки встретились с Чехией. В этой игре соперницы США сумели вырваться вперед, но те быстро вернулись в игру и закончили поединок уверенной победой — 4:1.

    Финляндия

    В пяти встречах на Играх в Пекине финская команда потерпела три поражения. На групповой стадии она оказалась третьей с 3 очками на счету и разницей голов — 10:19.

    Начался турнир для Финляндии неудачно — с трех подряд потерь. В дебютном матче финки проиграли США (2:5), после чего крупно слились Канаде (1:11) и уступили Швейцарии (2:3).

    Первую победу на Олимпиаде подопечные Юусо Тойволы завоевали в игре с Россией (5:0). За час матча финские спортсменки бросили 30 раз в створ ворот и реализовали 16.67% созданных моментов.

    В четвертьфинальном поединке Финляндия уничтожила Японию (7:1). Чтобы закинуть 7 шайб, команде Юусо Тойволы хватило 49 ударов, 14.29% из которых попали в цель.

    Коэффициенты

    Поставить на команду США букмекеры предлагают за 1.11, поймать победу Финляндии можно за 22.0, а ничья оценивается в 11.0.

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    Прогноз

    На этой Олимпиаде команда США проиграла только Канаде. В четырех других встречах она уничтожила соперниц, дважды оформив перевес в счете в 5+ голов.

    В игре с Финляндией команда Джонсона будет очевидным фаворитом, способным налегке вынести хоккеисток Юусо Тойволы.

    Ставка

    От предстоящего поединка не стоит ждать никаких сенсаций, поэтому наши прогноз и ставка — США победят с форой -3.5 за 2.29.

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    США — Финляндия: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 14.02.2022. Прогнозы на хоккей. Сборная США без проблем справится с Финляндией?
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