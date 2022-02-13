Блестящее золото. Сборная России 12 февраля на Олимпиаде-2022

Сборная России выиграла одну золотую медаль на Олимпиаде-2022. Ее принесла женская лыжная сборная в эстафете. А еще: два раза проиграли в хоккей, заняли четвертое место в биатлоне, идем вторыми в короткой программе танцоров. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в субботу, 12 февраля.

Лыжи — золото

Женская лыжная сборная — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — выиграла эстафету.

СБорная России по биатлону globallookpress.com

Всю дистанцию россиянки держались в лидерах, то выходя на первое место, то теряя его. Все решил финишный рывок Вероники Степановой, не позволившей Софи Крель из Германии вырвать золотую награду.

Время чемпионок — 53:41.0. Германия отстала на 17 секунд, Швеция на 20.

Фигурное катание — пока вторые

В фигурном катании состоялась короткая программа у танцоров, по итогам которой российская пара идет второй.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина globallookpress.com

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили отлично, просто Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон сделали это чуточку лучше (90,83 против 88,85).

Виктория Синицина и Никита Кацалапов globallookpress.com

Третье место у американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (87,13). Александра Степанова/Иван Букин — пятые, Диана Дэвис/Глеб Смолкин — четырнадцатые.

Биатлон — четвертое место

В мужском спринте на 10 км у биатлонистов сборная России претендовала на медали, но снова неудача — четвертое место.

Максим Цветков globallookpress.com

Много надежд возлагалось на Александра Логинова. Но с самого начала было понятно, что и это не его день. Другое дело Максим Цветков.

Цветков отлично стрелял — 0 промахов, но даже это не позволило ему дотянуться до пьедестала — только четвертое место.

Латыпов 11-й, Серохвостов — 19-й, Логинов только 38-й.

Золото досталось Йоханнесу Бё из Норвегии.

Хоккей

Два матча прошли в хоккее. Утром в четвертьфинале против Швейцарии играла женская команда.

Равный счет — 1:1 — держался два периода, хотя и швейцарки смотрелись получше, а россиянки снова пасовали при розыгрыше большинства.

В третьем природе соперницы безжалостны: 2:0, и 4:2 в их пользу общий счет. Для женской команды Олимпиады закончена.

Для мужчин она пока продолжается. Первые две встречи в группе — со Швейцарией и Данией — хоть и закончились победами, но качеством игры не отличались.

Россия — Чехия globallookpress.com

Матч против чехов, который с турнирной точки рения для команды Жамнова ничего не значил, прошел по иному сценарию, особенно в третьем природе, когда команды решили сыграть в открытый хоккей.

Россиянине постоянно отыгрывались, но за 12 минут до финального свистка вышли вперед — 5:4. Впрочем, ровно на 35 секунд. 5:5, и все перешло в овертайм, где удачливее оказались чехи.

Соперник по 1/4 финала определится позже, чехи прошли в 1/8.

Камила Валиева

Весь день прошёл в ожидании новых сообщений о будущем Камилы Валиевой. Известно, что специальная выездная комиссия уже заседает, но решение озвучит только в воскресенье, 13-го февраля.

Медальный зачет

Выигранная золотая медаль не помогла сборной России подняться в таблице медального зачета — 8 место. В активе россиян 13 наград, 3 из которых золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых.

Лидируют Германия — 14 (8, 5, 1) и Норвегия — 17 (8, 3, 6).

Олимпиада-2022 онлайн

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