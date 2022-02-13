Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Блестящее золото. Сборная России 12 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 12 февраля. Все, чем запомнился восьмой день Олимпиады

    Пекин-2022 Биатлон Лыжные гонки Фигурное катание Хоккей Сборная России Медали России
    Вся лентаСамое главное
    Вероника СтепановаБлестящее золото. Сборная России 12 февраля на Олимпиаде-2022 Иван ФедотовБезбашенный хоккей с проблемами в меньшинстве. Россия не выстояла в игре с Чехией Золото в лыжах, хоккей и фигурное катаниеФотогалерея: Золото в лыжах, хоккей и фигурное катание
  • 22:25
    • Хет-трик Стерлинга помог «Ман Сити» разгромить «Норвич»
  • 22:13
    • «Челси» — победитель клубного чемпионата мира-2022
  • 21:55
    • «Наполи» поделил очки с «Миланом»
  • 20:12
    • «Реал» не справился с «Вильярреалом»
  • 19:30
    • Дубль Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с «Бохумом»
  • 19:44
    • Жамнов: Нескучный хоккей с Чехией? Спасибо судьям
  • 18:41
    • Российские хоккеисты на ОИ-2022 уступили чехам в овертайме матча с 11 голами
    Все новости спорта
    Вероника Степанова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Степанова
    Сборная России выиграла одну золотую медаль на Олимпиаде-2022. Ее принесла женская лыжная сборная в эстафете. А еще: два раза проиграли в хоккей, заняли четвертое место в биатлоне, идем вторыми в короткой программе танцоров. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в субботу, 12 февраля.

    Лыжи — золото

    Женская лыжная сборная — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — выиграла эстафету.

    СБорная России по биатлону
    globallookpress.com

    Всю дистанцию россиянки держались в лидерах, то выходя на первое место, то теряя его. Все решил финишный рывок Вероники Степановой, не позволившей Софи Крель из Германии вырвать золотую награду.

  • Золото в лыжах, хоккей и фигурное катание
  • 27 фото
  • Сегодня

    • Время чемпионок — 53:41.0. Германия отстала на 17 секунд, Швеция на 20.

    Фигурное катание — пока вторые

    В фигурном катании состоялась короткая программа у танцоров, по итогам которой российская пара идет второй.

    Никита Кацалапов и Виктория Синицина
    globallookpress.com

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили отлично, просто Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон сделали это чуточку лучше (90,83 против 88,85).

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    globallookpress.com

    Третье место у американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (87,13). Александра Степанова/Иван Букин — пятые, Диана Дэвис/Глеб Смолкин — четырнадцатые.

    Биатлон — четвертое место

    В мужском спринте на 10 км у биатлонистов сборная России претендовала на медали, но снова неудача — четвертое место.

    Максим Цветков
    globallookpress.com

    Много надежд возлагалось на Александра Логинова. Но с самого начала было понятно, что и это не его день. Другое дело Максим Цветков.

    Цветков отлично стрелял — 0 промахов, но даже это не позволило ему дотянуться до пьедестала — только четвертое место.

    Латыпов 11-й, Серохвостов — 19-й, Логинов только 38-й.

    Золото досталось Йоханнесу Бё из Норвегии.

    Хоккей

    Два матча прошли в хоккее. Утром в четвертьфинале против Швейцарии играла женская команда.

    Равный счет — 1:1 — держался два периода, хотя и швейцарки смотрелись получше, а россиянки снова пасовали при розыгрыше большинства.

  • Безбашенный хоккей с проблемами в меньшинстве. Россия не выстояла в игре с Чехией
  • В заключительном матче группового раунда сборная России устроила результативный замес с чехами, но уступила в овертайме
  • Вчера

    • В третьем природе соперницы безжалостны: 2:0, и 4:2 в их пользу общий счет. Для женской команды Олимпиады закончена.

    Для мужчин она пока продолжается. Первые две встречи в группе — со Швейцарией и Данией — хоть и закончились победами, но качеством игры не отличались.

    Россия — Чехия
    globallookpress.com

    Матч против чехов, который с турнирной точки рения для команды Жамнова ничего не значил, прошел по иному сценарию, особенно в третьем природе, когда команды решили сыграть в открытый хоккей.

    Россиянине постоянно отыгрывались, но за 12 минут до финального свистка вышли вперед — 5:4. Впрочем, ровно на 35 секунд. 5:5, и все перешло в овертайм, где удачливее оказались чехи.

    Соперник по 1/4 финала определится позже, чехи прошли в 1/8.

    Камила Валиева

    Весь день прошёл в ожидании новых сообщений о будущем Камилы Валиевой. Известно, что специальная выездная комиссия уже заседает, но решение озвучит только в воскресенье, 13-го февраля.

    Медальный зачет

    Выигранная золотая медаль не помогла сборной России подняться в таблице медального зачета — 8 место. В активе россиян 13 наград, 3 из которых золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Лидируют Германия — 14 (8, 5, 1) и Норвегия — 17 (8, 3, 6).

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Леванте — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дженоа — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Цинциннати Бенгалс — Лос-Анджелес Рэмс
  • Прочие
  • Завтра в 02:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие