Шведу предлагают новый контракт в Китае

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игрпризнался, что пока не знает, останется ли в Китае на следующий сезон.

«Далеко не загадываю. Хотя уже пошли разговоры про контракт на следующий год. Говорю, ребята, я только начал. Давайте посмотрим, как все будет развиваться.», — приводит слова 34-летнего россиянина «Спорт-Экспресс».

Швед также высказался о шансах «Шаньси» повторить лучший результат в истории. В сезоне-2011/12 клуб дошел до полуфинала CBA.

«У нас классная команда. Постепенно сыгрываемся. Если в первых двух играх было много поспешных бросков, через руки, то сейчас все гораздо более осмысленно. Разыгрываем комбинации, ищем свободные зоны. Мне нравится наш прогресс. Хотел бы сказать спасибо своему агенту, что смог найти мне такой вариант, болельщикам из России, кто продолжает следить за моей карьерой. Мне очень приятно ваше внимание», — добавил экс-игрок «Миннесоты».