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    Браун — лучший тренер года в НБА

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз
    Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун признан победителем в номинации «Тренер года» в НБА, сообщается на сайте лиги.

    Майк Браун
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    Майк Браун

    Отмечается, что решение было принято единогласно. Второе место в голосовании занял Марк Дэйгнолт из «Оклахомы», третье — Джо Маззулла из «Бостона». Еще 14 тренеров получили не менее одного голоса.

    Браун во второй раз в карьере признан лучшим тренером года в НБА. Впервые это произошло в сезоне-2008/09, когда он работал в «Кливленде».

    Напомним, в текущем сезоне «Сакраменто» финишировал на третьей строчке в таблице регулярного чемпионата Западной конференции НБА. Команда одержала 48 побед и потерпела 34 поражения.

    В первом раунде плей-офф НБА «Кингз» встречаются с «Голден Стэйт». На данный момент счет в серии 2-0 в пользу «Сакраменто».

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