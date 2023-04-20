Браун — лучший тренер года в НБА

Главный тренер «Сакраменто»признан победителем в номинации «Тренер года» в НБА, сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что решение было принято единогласно. Второе место в голосовании занял Марк Дэйгнолт из «Оклахомы», третье — Джо Маззулла из «Бостона». Еще 14 тренеров получили не менее одного голоса.

Браун во второй раз в карьере признан лучшим тренером года в НБА. Впервые это произошло в сезоне-2008/09, когда он работал в «Кливленде».

Напомним, в текущем сезоне «Сакраменто» финишировал на третьей строчке в таблице регулярного чемпионата Западной конференции НБА. Команда одержала 48 побед и потерпела 34 поражения.

В первом раунде плей-офф НБА «Кингз» встречаются с «Голден Стэйт». На данный момент счет в серии 2-0 в пользу «Сакраменто».