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    Клуб НБА «Финикс» сменит владельца

    Баскетбол НБА Финикс Санз
    Клуб НБА «Финикс Санз» будет продан американскому бизнесмену Мэтью Ишбии, сообщает ESPN.

    Клуб НБА «Финикс» сменит владельца
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    Клуб НБА «Финикс» сменит владельца

    Ишбия — основатель и генеральный директор компании United Wholesale Mortgage, которая базируется в штате Мичиган и занимается ипотечным кредитованием. Forbes оценивает его состояние в 5,1 миллиарда долларов.

    Напомним, что владелец «Финикса» Роберт Сарвер в сентябре объявил о продаже клубов.

    В ноябре 2021 года журналист ESPN Бакстер Холмс опубликовал статью, в которой обвинил Сарвера в расизме и женоненавистничестве. На основании этой статьи Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) провела собственное расследование.

    В СМИ сумма сделки по продаже «Санз» оценивается в районе четырех миллиардов долларов.

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