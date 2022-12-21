Клуб НБА «Финикс» сменит владельца Фото: globallookpress.com
Ишбия — основатель и генеральный директор компании United Wholesale Mortgage, которая базируется в штате Мичиган и занимается ипотечным кредитованием. Forbes оценивает его состояние в 5,1 миллиарда долларов.
Напомним, что владелец «Финикса» Роберт Сарвер в сентябре объявил о продаже клубов.
В ноябре 2021 года журналист ESPN Бакстер Холмс опубликовал статью, в которой обвинил Сарвера в расизме и женоненавистничестве. На основании этой статьи Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) провела собственное расследование.
В СМИ сумма сделки по продаже «Санз» оценивается в районе четырех миллиардов долларов.