Клуб НБА «Финикс» сменит владельца

Клуб НБА «Финикс Санз» будет продан американскому бизнесмену, сообщает ESPN.

Ишбия — основатель и генеральный директор компании United Wholesale Mortgage, которая базируется в штате Мичиган и занимается ипотечным кредитованием. Forbes оценивает его состояние в 5,1 миллиарда долларов.

Напомним, что владелец «Финикса» Роберт Сарвер в сентябре объявил о продаже клубов.

В ноябре 2021 года журналист ESPN Бакстер Холмс опубликовал статью, в которой обвинил Сарвера в расизме и женоненавистничестве. На основании этой статьи Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) провела собственное расследование.

В СМИ сумма сделки по продаже «Санз» оценивается в районе четырех миллиардов долларов.