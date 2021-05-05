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    «Бруклин» уступил «Милуоки», «Нью-Орлеан» нанес поражение «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз Оклахома-Сити Тандер Майами Хит Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс Кливленд Кавальерс Финикс Санз Милуоки Бакс Бруклин Нетс
    «Милуоки» переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118 (34:33, 32:25, 26:36, 32:24).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    В составе победителей дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов сделал Яннис Адетокунбо, еще 23 очка заработал Крис Миддлтон, у Дрю Холидэя 23 очка и 10 передач.

    У проигравших 38 очков набрал Кайри Ирвинг, еще 32 — Кевин Дюрант.

    «Бакс» выиграли третий матч подряд, а «Нетс» потерпели третье кряду поражение.

    Еще в одной игре «Голден Стэйт» проиграл «Нью-Орлеану» — 103:108 (34:32, 23:24, 22:19, 24:33).

    Самым результативным в составе проигравших стал Стефен Карри, набравший 37 очков, еще 26 очков заработал Эндрю Уиггинс.

    У победителей 33 очка набрал Лонцо Болл, а Зайон Уильямсон сделал дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов.

    Также «Даллас» победил «Майами» — 127:113 (30:39, 33:15, 35:23, 29:36).

    У победителей дабл-дабл сделал Лука Дончич — 23 очка и 12 подборов, еще 36 очков набрал Тим Хардуэй. У проигравших по 19 очков заработали Данкан Робинсон и Горан Драгич.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Финикс» — 118:134 ОТ (24:30, 29:29, 35:31, 26:24, 4:20)
    «Детройт» — «Шарлотт» — 99:102 (28:30, 21:23, 23:25, 27:24).
    «Оклахома» — «Сакраменто» — 99:103 (20:25, 26:31, 23:25, 30:22)
    «Клипперс» — «Торонто» — 105:100 (26:30, 22:24, 34:28, 23:18)

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