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    «Голден Стэйт» победил «Юту», «Хьюстон» потерпел 16 поражение подряд

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    «Голден Стэйт» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 131:119 (33:22, 34:32, 28:32, 36:33).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, набравший 32 очка. Эндрю Уиггинс набрал 28 очков, а Дрэймонд Грин сделал трипл-дабл — 11 очков, 12 подборов, 12 передач.

    У проигравших Руди Гобер оформил дабл-дабл из 24 очков и 28 подборов, еще 24 очка набрал Донован Митчелл.

    «Уорриорз» прервали серию из четырех поражений. «Джаз» проиграли третью встречу из четырех, но остались во главе турнирной таблицы регулярного чемпионата.

    Еще в одной игре дня «Хьюстон» на домашнем паркете разгромно уступил «Бостону» — 107:134 (34:38, 19:28, 19:38, 35:30).

    Самый значительный вклад в победу «Бостона» внес Джейлен Браун — 24 очка, 2 подбора. Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал защитник Виктор Оладипо, на счету которого 26 очков, 6 подборов и 4 передачи.

    Единственный дабл-дабл в матче у центрового «Бостона» Роберта Уильямса — 16 очков, 13 подборов и 1 передача.

    Таким образом, «Рокетс» потерпели 16-е поражение подряд в текущем регулярном чемпионате.

    «Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 134:99 (33:22, 27:30, 46:21, 28:26)
    «Орландо» — «Майами» — 97:102 (19:22, 26:26, 32:25, 20:29)
    «Атланта» — «Кливленд» — 100:82 (26:22, 23:24, 20:20, 31:16)
    «Миннесота» — «Портленд» — 114:112 (24:20, 23:29, 29:23, 38:40)

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