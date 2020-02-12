ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола продолжает очередной поход «Сити» за Кубком чемпионовШанс для «Ливерпуля» и «МанСити», сомнения — для «Барсы»
  • 09:27
    • Шестеркин установил очередной рекорд НХЛ
  • 07:04
    • «Краснодар» проявляет интерес к хавбеку «Наполи»
  • 23:00
    • В динамовском дерби сильнее оказались белорусы
  • 22:47
    • Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ
  • 22:18
    • «Витязь» в овертайме переиграл «Сочи»
    Все новости спорта

    «Хьюстон» победил «Бостон», «Филадельфия» обыграла «Клипперс»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс Филадельфия Сиксерс Чикаго Буллз Вашингтон Уизардс
    «Хьюстон» победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 116:105 (23:19, 24:30, 31:22, 38:34).

    «Хьюстон» — «Бостон»
    «Хьюстон» — «Бостон»

    В составе победителей 42 очка набрал Джеймс Харден, дабл-дабл оформил Рассел Уэстбрук (36 очков, 10 подборов). Его одноклубник — разыгрывающий Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл, набрал 36 очков и сделал 10 подборов и 5 передач.

    У «Бостона» 20 очков на свой счет записал Гордон Хэйуорд.

    «Хьюстон» (34-20) занимает пятое место в Западной конференции. «Бостон» (37-16), прервавший свою 7-матчевую победную серию, — третье на Востоке.

    В другом матче дня «Филадельфия» на своем паркете одолела «Лос-Анджелес Клипперс» — 110:103 (30:22, 24:32, 27:23, 29:26)

    Больше всех очков в матче набрал форвард «Клипперс» Кавай Леонард — 30 очков, а также 4 подбора и 9 передач. В составе «Филадельфии» — центровой Джоэл Эмбиид, на счету которого 26 очков, 9 подборов и 2 передачи.

    Трипл-даблом отметился американский разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс. В его коллекции 26 очков, 12 подборов и 10 передач.

    Дабл-даблы оформили форварды Тобиас Харрис (17 очков, 12 подборов и 5 передач) из «Филадельфии» и Пол Джордж (11 очков, 12 подборов и 5 передач) из «Клипперс».

    «Филадельфия» (34-21) занимает пятое место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес Клипперс» (37-17) — третье на Западе.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Чикаго» 126:114 (36:26, 33:36, 31:20, 26:32)
    «Нью-Орлеан» — «Портленд» 138:117 (27:36, 36:29, 41:21, 34:31)
    «Оклахома» — «Сан-Антонио» 106:114 (14:25, 27:24, 36:30, 29:35) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Наполи»
  • 1.55
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удачно ли сыграет «Наполи» на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Сэкономит ли «Пари Сен-Жермен» силы в матче Кубка Франции?
  • «Дижон» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Кто сделает первый шаг к финалу Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?Ответ на этот вопрос должен дать «Тоттенхэм» Вчера в 13:230
  • 09:57
    • Василий Березуцкий: Кокорин усилит любой клуб РПЛ
  • 09:43
    • «Хьюстон» победил «Бостон», «Филадельфия» обыграла «Клипперс»
  • 09:11
    • Матч «Анахайм» — «Сент-Луис» отменен из-за сердечного приступа Боумистера
    Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать поражения Футбол Ибрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»Реакция прессы на матч «Интер» — «Милан» Вчера в 00:520
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Дижону» за неудачу в матче Лиги 1?
  • 3.18
    •
  • 07:49
    • Неймар пропустит матч 1/4 финала Кубка Франции
  • 07:34
    • «Бенфика» вышла в финал Кубка Португалии
  • 07:20
    • «Ренн» стал первым полуфиналистом Кубка Франции
    Лионель Месси Футбол Трансферный дайджест. 4-10 февраляКто претендует на Филиппе Коутиньо, кого срочно хочет подписать «Барселона», что говорит агент Жоржиньо и другие трансферные новости последних дней 10/02/2020 в 22:570
  • 00:01
    • Милик оштрафован за симуляцию в матче с «Лечче»
  • 23:50
    • Фелиш пропустит ближайшие несколько дней из-за болезни
  • 23:27
    • Почеттино: Я готов и жду нового испытания. Хочу работать в АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.92
  • Прогноз на матч Дижон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.18
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миллуол — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Рединг — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.59
  • Прогноз на матч Бостон — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Автомобилист — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •