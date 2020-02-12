«Хьюстон» победил «Бостон», «Филадельфия» обыграла «Клипперс»

победилив матче регулярного чемпионата НБА со счетом 116:105 (23:19, 24:30, 31:22, 38:34).

В составе победителей 42 очка набрал Джеймс Харден, дабл-дабл оформил Рассел Уэстбрук (36 очков, 10 подборов). Его одноклубник — разыгрывающий Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл, набрал 36 очков и сделал 10 подборов и 5 передач.

У «Бостона» 20 очков на свой счет записал Гордон Хэйуорд.

«Хьюстон» (34-20) занимает пятое место в Западной конференции. «Бостон» (37-16), прервавший свою 7-матчевую победную серию, — третье на Востоке.

В другом матче дня «Филадельфия» на своем паркете одолела «Лос-Анджелес Клипперс» — 110:103 (30:22, 24:32, 27:23, 29:26)

Больше всех очков в матче набрал форвард «Клипперс» Кавай Леонард — 30 очков, а также 4 подбора и 9 передач. В составе «Филадельфии» — центровой Джоэл Эмбиид, на счету которого 26 очков, 9 подборов и 2 передачи.

Трипл-даблом отметился американский разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс. В его коллекции 26 очков, 12 подборов и 10 передач.

Дабл-даблы оформили форварды Тобиас Харрис (17 очков, 12 подборов и 5 передач) из «Филадельфии» и Пол Джордж (11 очков, 12 подборов и 5 передач) из «Клипперс».

«Филадельфия» (34-21) занимает пятое место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес Клипперс» (37-17) — третье на Западе.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Чикаго» 126:114 (36:26, 33:36, 31:20, 26:32)

«Нью-Орлеан» — «Портленд» 138:117 (27:36, 36:29, 41:21, 34:31)

«Оклахома» — «Сан-Антонио» 106:114 (14:25, 27:24, 36:30, 29:35) 0