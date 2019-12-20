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    «Сан-Антонио» победил «Бруклин», трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Бруклин Нетс Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио» принимал «Бруклин».

    Результативность Леброна не спасла «Лейкерс»
    Результативность Леброна не спасла «Лейкерс»

    Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счетом 118:105 (27:33, 23:23, 33:25, 35:24).

    Самым результативным в составе победителей стал Патти Миллз, набравший 27 очков. Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 41 очко. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

    Таким образом, «Сан-Антонио» одержал вторую победу за последние три игры. «Бруклин» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед подряд.

    В другом поединке «Милуоки» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счетом 111:104 (23:17, 42:29, 24:35, 22:23).

    Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Энтони Дэвис, собравший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 11 передач.

    Таким образом, «Лейкерс» потерпел второе поражение подряд.

    Другие результаты:

    «Атланта» — «Юта» — 106:111 (30:28, 26:24, 28:31, 22:28)

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон» — 117:122 (28:27, 41:27, 18:36, 30:32) 0

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