ЦСКА и «Химки» выиграли свои матчи в Единой лиге ВТБ

одержал победу над «Астаной» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 104:91 (29:21, 26:22, 27:25, 22:23).

В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс (23 очка).

У проигравших Душан Ристич оформил дабл-дабл — 22 очка, 10 подборов, а Малкольм Хилл набрал 28 очков.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место (8 побед, 3 поражения), а «Астана» — 11-е (3 победы, 6 поражений).

В еще одном матче «Химки» у себя дома разгромили «Калев» — 118:81 (26:23, 37:17, 31:23, 24:18).

У победителей самым результативным был Алексей Швед, набравший 21 очко, 15 очков на счету Дайриса Бертанса. У «Калева» 13 очков набрал Кайл Виналес.

«Химки» лидируют в турнирной таблице (11 побед, 0 поражений), «Калев» — шестой (5 побед, 6 поражений). 0