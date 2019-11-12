«Бостон» выиграл восьмой матч подряд, «Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан»

В матче регулярного чемпионата НБАна своей площадке обыгралсо счетом 116:106 (25:21, 29:33, 30:25, 32:27).

Самым результативным в составе победителей стал Кемба Уокер, который набрал 29 очков. Дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов оформил Джейлен Браун. Самым результативным в составе проигравшей команды стал Лука Дончич, набравший 34 очка.

«Бостон» одержал восьмую победу подряд. «Даллас» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В другом матче «Хьюстон» на выезде переиграл «Нью-Орлеан» со счетом 122:116 (30:23, 28:29, 32:30, 32:34).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 39 очков. Еще 26 заработал Расселл Уэстбрук, а Клинт Капела оформил дабл-дабл из 11 очков и 20 подборов. За «Пеликанс» 24 очка набрал Джей Джей Редик, по дабл-даблу сделали Джру Холидэй (18 очков, 11 передач, также у него 9 подборов).

«Хьюстон» выиграл четвертый матч подряд, «Нью-Орлеан» потерпел четвертое поражение в пяти матчах.

Другие результаты:

«Детройт» — «Миннесота» 114:120 (26:41, 25:25, 30:26, 33:28)

«Сан-Антонио» — «Мемфис» 109:113 (22:35, 32:22, 26:34, 29:22)

«Голден Стэйт» — «Юта» 108:122 (30:34, 24:35, 31:28, 23:25)

«Клипперс» — «Торонто» 98:88 (15:23, 36:23, 22:32, 25:10) 0