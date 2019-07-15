Сборная России сыграет с Иорданией и Ираном

Российская сборная будет готовиться к Кубку мира
ФБР
Соперниками россиян станут команды Иордана и Ирана.
Турнир пройдет со 2 по 4 августа в УСК ЦСКА имени Александра Гомельского и станет подготовительным к Кубку мира-2019.
Помимо турнира в Москве, россияне сыграют в Вероне (8-10 августа) с Венесуэлой, Италией и Сенегалом, в финском Эспоо (17-18 августа) против Литвы и Финляндии, а также в китайском Нинбо (26-28 августа) с Аргентиной и Испанией.
На Кубке мира россияне на групповом турнире встретятся с Нигерией, Аргентиной и Кореей. 0