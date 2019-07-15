Сборная России сыграет с Иорданией и Ираном

Баскетбольная сборнаяпримет участие в международном турнире в Москве, сообщает пресс-служба РФБ.

Российская сборная будет готовиться к Кубку мира ФБР 1000 Фрибет для всех Забрать!

Соперниками россиян станут команды Иордана и Ирана.

Турнир пройдет со 2 по 4 августа в УСК ЦСКА имени Александра Гомельского и станет подготовительным к Кубку мира-2019.

Помимо турнира в Москве, россияне сыграют в Вероне (8-10 августа) с Венесуэлой, Италией и Сенегалом, в финском Эспоо (17-18 августа) против Литвы и Финляндии, а также в китайском Нинбо (26-28 августа) с Аргентиной и Испанией.

На Кубке мира россияне на групповом турнире встретятся с Нигерией, Аргентиной и Кореей. 0