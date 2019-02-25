«Денвер» разгромил «Клипперс», «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку»

В матче регулярного чемпионата НБАпобедилсо счетом 123:96 (34:27, 30:29, 33:21, 26:19).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Лу Уильямс. На счету американца 24 очка. В составе «Наггетс» по дабл-даблу оформили центровой Никола Йокич (22 очка, 16 подборов) и форвард Пол Миллсэп (21 очко, 16 подборов).

«Денвер» выиграл четвертую игру кряду и занимает второе место в Западной конференции, «Клипперс» — седьмой.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Нью-Йорк» на домашнем паркете взял верх над «Сан-Антонио» — 130:118 (30:26, 32:27, 32:30, 36:35).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Спёрс» Демар Дерозан, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 32 очка и 9 подборов. 18 баллов на счету Ламаркуса Олдриджа.

В составе победителей 27 очков в активе Дэмиэна Дотсона. Он реализовал 8 бросков из 13 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Кевин Нокс (19 баллов и 10 подборов).

«Никс» (12-48) одержали вторую победу в трех матчах после 18 поражений кряду, команда идет последней на Востоке. У «Сперс» (33-28) шесть проигрышей в семи встречах, но «Сан-Антонио» расположился в зоне плей-офф, на восьмой позиции на Западе.

Еще в одном поединке «Торонто» проиграл «Орландо» со счетом 98:113 (15:25, 35:28, 21:27, 27:33). 0