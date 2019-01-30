Вторая подряд победа «Кливленда», девятое поражение «Финикса»

«Кавальерс» одержали вторую подряд победу после серии из шести поражений.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, на счету которого 31 очко. Дабл-даблы в составе победителей оформили Анте Жижич (12 очков, 12 подборов) и Ларри Нэнс (13 очков, 11 подборов).
«Сан-Антонио» дома обыграл «Финикс» — 126:124 (33:33, 37:34, 26:24, 30:33). Для «Санз» это поражение стало девятым кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Финикса» Дэвин Букер, набравший 38 очков.
«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» — 116:121 (35:28, 31:31, 25:35, 25:27).
«Пеликанс» прервали трехматчевую серию поражений, оборвав победную серию «Рокетс».
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 37 очков и сделавший 11 подборов.
Другие результаты:
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия» — 105:121 (20:39, 33:25, 28:32, 24:25)
«Бруклин» — «Чикаго» — 122:117 (20:19, 30:35, 33:25, 39:38)
«Орландо» — «Оклахома» — 117:126 (35:32, 28:37, 31:22, 23:35)
«Детройт» — «Милуоки» — 105:115 (22:30, 27:32, 28:27, 28:26). 0