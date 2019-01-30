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    Вторая подряд победа «Кливленда», девятое поражение «Финикса»

    НБА Бруклин Нетс Чикаго Буллз Филадельфия Сиксерс Финикс Санз Кливленд Кавальерс Вашингтон Уизардс Оклахома-Сити Тандер
    «Кливленд» на своем паркете обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:113 (26:24, 27:23, 35:22, 28:44).

    Дэвин Букер
    Дэвин Букер
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    «Кавальерс» одержали вторую подряд победу после серии из шести поражений.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, на счету которого 31 очко. Дабл-даблы в составе победителей оформили Анте Жижич (12 очков, 12 подборов) и Ларри Нэнс (13 очков, 11 подборов).

    «Сан-Антонио» дома обыграл «Финикс» — 126:124 (33:33, 37:34, 26:24, 30:33). Для «Санз» это поражение стало девятым кряду.

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Финикса» Дэвин Букер, набравший 38 очков.

    «Хьюстон» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» — 116:121 (35:28, 31:31, 25:35, 25:27).

    «Пеликанс» прервали трехматчевую серию поражений, оборвав победную серию «Рокетс».

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 37 очков и сделавший 11 подборов.

    Другие результаты:

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия» — 105:121 (20:39, 33:25, 28:32, 24:25)

    «Бруклин» — «Чикаго» — 122:117 (20:19, 30:35, 33:25, 39:38)

    «Орландо» — «Оклахома» — 117:126 (35:32, 28:37, 31:22, 23:35)

    «Детройт» — «Милуоки» — 105:115 (22:30, 27:32, 28:27, 28:26). 0

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