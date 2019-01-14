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    «Торонто» в овертайме переиграл «Вашингтон»

    НБА Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» на выезде переиграли в овертайме «Вашингтон Уизардс» — 140:138.

    «Торонто»
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    Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 11 подборов.

    Также в составе «Торонто Рэпторс» дабл-даблами отметились Паскаль Сиакам (24 очка и 19 подборов) и Кайл Лаури (12 очков и 11 передач).

    За хозяев трипл-дабл оформил Брэдли Бил, набрав 43 очка, совершив 10 подборов и отдав 15 передач. По дабл-даблу на своё счёт записали Тревор Ариза (23 очка и 10 передач) и Томас Брайант (18 очков и 11 подборов). 0

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