«Оклахома» обменяет Энтони в «Атланту»

«Оклахома-Сити Тандер», «Атланта Хоукс» и «Филадельфия Сиксерс» договорились о сделке, в результате которойперейдет в «Хоукс», сообщает ESPN.

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«Атланта» намерена отчислить 34-летнего Энтони и выплатить ему все 27,9 миллиона долларов. После этого Энтони сможет присоединиться на правах свободного агента к любой команде, заинтересованной в его услугах. Главным претендентом на подписание Энтони является «Хьюстон Рокетс».

«Хоукс» также получат защищенный (1-14) пик первого раунда драфта-2022 и Джастина Андерсона из «76-х».

«Филадельфия» получит центрового Майка Мускалу.

«Оклахоме» достанутся защитники Деннис Шредер и Тимоте Луваву-Кабарро. Благодаря обмену «Тандер» сэкономят порядка 73 миллионов долларов с учетом налогов. Эта сделка позволит «Оклахоме», которая ранее стала первым клубом в истории лиги, у которого сумма зарплат и налога на роскошь превысила 300 миллионов долларов, разгрузить платежную ведомость. 0