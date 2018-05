Форвард «Оклахомы-Сити»пропустит 6-8 недель после артроскопической процедуры на левом колене, информирует The New York Times.

Ранее Джордж выложил свою фотографию на больничной койке с подписью «В хорошем настроении».

У Джорджа есть опция продления контракта на сезон-2018/19 стоимостью 20,7 миллиона долларов, от которой он намерен отказаться, чтобы стать свободным агентом.

From Instagram: I guess Paul George is having surgery today? pic.twitter.com/ZcDnf66MJn