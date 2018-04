«Кливленд» сравнял счет в серии с «Индианой», «Вашингтон» обыграл «Торонто»

Баскетболистыуступилив четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 100:104 (24:30, 26:30, 28:20, 22:24).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, собравший коллекцию из 32 очков, 12 подборов и 7 передач. Кайл Корвер добавил в копилку 18 очков, Джей Ар Смит и Джордан Кларксон — по 12.

Лидер «Пэйсерс» Виктор Оладипо отметился 17 очками, 6 подборами и 5 передачами. Дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов оформил Таддеус Янг, Домантас Сабонис принес хозяевам 19 баллов.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет 25 апреля на площадке «Кавс».

LeBron James (32 PTS, 13 REB, 7 AST) lifts @cavs to the Game 4 road victory and sends CLE back home with the series tied 2-2! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/r11hrC5qos

«Вашингтон» сравнял счет в серии с «Торонто» — 106:98 (22:30, 18:21, 40:29, 26:18).

Защитник Брэдли Бил принес «Уизардс» 31 балл, дабл-дабл из 27 очков и 14 передач оформил разыгрывающий «волшебников» Джон Уолл.

У «Рэпторс» выделялись ДеМар ДеРозан (35) и Кайл Лоури (19).

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч команды проведут 25 апреля в Торонто.

Bradley Beal (31 PTS) & DeMar DeRozan (35 PTS) put on an impressive scoring duel in Game 4 as @WashWizards pick up the W! #DCFamily #NBAPlayoffs pic.twitter.com/0MjaYgdyPH