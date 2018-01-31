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    «Юта» разгромила «Голден Стэйт», 60 очков Хардена помогли «Хьюстону» победить «Орландо»

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    Джеймс Харден
    На фото:Джеймс Харден
    Баскетболисты «Юты» нанесли поражение «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:99 (35:30, 34:26, 34:29, 26:14).

    Самым результативным игроком в составе «Джаз» стал Рики Рубио, на счету которого 23 очка и 11 передач. По 20 очков набрали Джо Инглс и Донован Митчелл, Дерррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

    У «Уорриорз» 27 очков набрал Клэй Томпсон, 17 — у Кевина Дюранта, по 14 — у Стивена Карри и Джавейла Макги.

    «Юта» занимает 10-е место в таблице Западной конференции (22 победы, 28 поражений), «Голден Стэйт» — первый (40-11).

    «Детройт» на своей площадке перебросал «Кливленд» — 125:114 (33:27, 26:36, 30:21, 36:30).

    У «Пистонс» дабл-даблы оформили Стэнли Джонсон (26 очков и 10 подборов) и Андре Драммонд (21 + 22 подбора). Реджи Баллок заработал 22 очка, Энтони Толливер — 20. Новичок «Детройта» Блэйк Гриффин участия в матче не принимал.

    У «Кавальерс» 21 очко набрал Леброн Джеймс, 20 — Ченнинг Фрай, 19 очков в активе Айзеи Томаса.

    «Детройт» идет девятым на «Востоке» (23-25), «Кливленд» — на третьей строке (29-20).

    «Хьюстон» одолел «Орландо» — 114:107 (27:30, 27:25, 36:33, 24:19).

    Героем встречи стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 60 очков, 11 передач и 10 подборов. На счету Клинта Капелы 12 очков и 13 подборов. У «Мэджик» по 17 очков набрали Марио Хезонья и Марриз Спейтс.

    «Хьюстон» занимает второе место на «Западе» (36-13), «Орландо» — 15-й на «Востоке» (14-35).

    Другие результаты:

    «Вашингтон» – «Оклахома-Сити» — 102:96 (30:25, 23:29, 22:22, 27:20)
    «Торонто» – «Миннесота» — 109:104 (19:27, 32:30, 27:23, 31:24)
    «Нью-Йорк» – «Бруклин» — 111:95 (30:22, 31:19, 25:28, 25:26)
    «Нью-Орлеан» – «Сакраменто» — 103:114 (29:25, 33:36, 23:29, 18:24)
    «Сан-Антонио» – «Денвер» — 106:104 (30:30, 30:25, 20:26, 26:23)

    Рекордный трипл-дабл Джеймса Хардена
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