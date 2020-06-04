ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» и «Бенфика» поборются за чемпионствоВозвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионство
  • 06:51
    • Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов-2019/20
  • 07:07
    • ОИ в Токио могут пройти в упрощенном варианте
  • 23:33
    • «Айнтрахт» крупно обыграл «Вердер», Ильзанкер оформил дубль
  • 22:43
    • Малафеев: Дзюба жадный. Разозлился на меня из-за того, что недосчитался денег
  • 21:46
    • «Краснодар» может возглавить тренер «Сокола»
    Все новости спорта

    ОИ в Токио могут пройти в упрощенном варианте

    Токио-2020 Между темКоронавирус в спорте
    Правительство Японии и организационный комитет Олимпиады в Токио рассматривают вариант упрощенного проведения Игр из-за ситуации с распространением коронавируса в мире, сообщает Yomiuri.

    ОИ в Токио могут пройти в упрощенном варианте
    ОИ в Токио могут пройти в упрощенном варианте

    По данным источника, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для зрителей на стадионах и спортсменов во время их проживания в Олимпийской деревне и передвижения за ее пределами.

    Отмечается, что организаторы рассматривают вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и для всех болельщиков.

    Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Бан на четыре года. Черный день российского спорта
  • 09/12/2019 в 18:14
    •
  • Прогноз
  • «Бенфика» — «Тондела»
  • 1.69
  • Сегодня в 21:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким получится первый матч после карантина для «Бенфики»?
  • «Бенфика» — «Тондела». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Корона» отберет дома очки у «Пяста»?
  • «Корона» — «Пяст». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Бенфика» не оступится в игре с «Тонделой»?
  • Экспресс дня 4 июня. Прогноз и ставки
  • 3.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Нарушения, красная и два автогола. О матче между «Челси» и «Барселоной» в Лиге чемпионов 2005/06Еврокубковый февраль 2006-го года подарил любителям футбола противостояние «Челси» и «Барсы», в котором было немало запоминающихся моментов Вчера в 15:170
  • 01:18
    • «Порту» на выезде проиграл «Фамаликану»
  • 16:21
    • «Локомотив» приобрел пушку для ударов по воротам
  • 14:07
    • Ибрагимович планирует вернуться в строй к матчу против «Ювентуса»
    Мауро Икарди Футбол Трансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне»Реакция прессы на переход аргентинца в ПСЖ Вчера в 05:530
  • Экспресс дня

  • «Бенфика» не оступится в игре с «Тонделой»?
  • 3.64
    •
  • 01:02
    • Первый матч Николича будет против «Динамо»
  • 00:48
    • Лингард заинтересован в переходе в «Милан»
  • 00:37
    • Тихонов: Если «Зенит» обыграет ЦСКА, проблем с оформлением титула не будет
    Лионель Месси Футбол Месси прав: футбол никогда не станет прежним после коронавирусаФутбольный мир изменится после пандемии коронавируса, как и все остальные сферы жизни 02/06/2020 в 22:370
  • 13:51
    • Полузащитник ЦСКА пропустит остаток сезона
  • 00:27
    • Малафеев: Миранчуки всегда были интересны «Зениту»
  • 23:59
    • «Гонвед» выиграл Кубок Венгрии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.35
  • Прогноз на матч Маритиму — Витория Сетубал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бенфика — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  3.64
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 23:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Корона — Пяст
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •