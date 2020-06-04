ОИ в Токио могут пройти в упрощенном варианте

Правительство Японии и организационный комитет Олимпиады в Токио рассматривают вариант упрощенного проведения Игр из-за ситуации с распространением коронавируса в мире, сообщает Yomiuri.

По данным источника, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для зрителей на стадионах и спортсменов во время их проживания в Олимпийской деревне и передвижения за ее пределами.

Отмечается, что организаторы рассматривают вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и для всех болельщиков.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 0