Американцы Бен Шелтон и Лернер Тьен встретятся в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шелтон — Тьен с коэффициентом для ставки за 1.97.
Шелтон
Бен пропускал первый раунд, а во втором у него, как и ожидалось, был тяжелейший матч против Райли Опелки.
Шелтон одержал волевую победу над двухметровым соотечественником — 6:7, 7:6, 6:3.
Это был первый матч американца после победы на турнире в Далласе.
В финале «пятисотника» в одном из крупнейших городов Техаса Шелтон обыграл Тейлора Фрица. В остальных раундах его соперниками были Габриэль Диалло, Адриан Маннарино, Миомир Кецманович и Денис Шаповалов.
В этом году Шелтон провел 13 матчей, и на этом отрезке у него 11 побед и два поражения. В январе он дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.
Тьен
Лернер тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
Американец занимает 27-е место в текущей версии рейтинга ATP.
В первом матче калифорнийского «тысячника» у Тьена был непростой матч против австралийца Адама Уолтона — 7:6, 7:6.
В текущем сезоне Тьен провел 14 матчей (девять побед и пять поражений).
Лучшим результатом 20-летнего теннисиста в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
В феврале Тьен не прошел первый раунд на «пятисотнике» в Далласе, проиграв хорвату Марину Чиличу, но зато потом добрался до полуфинала в Делрей-Бич.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.64, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.25.
Прогноз: в прошлом году Бен проиграл Лернеру на травяном турнире на Мальорке — 4:6, 6:7. И мы не уверены, что Шелтон возьмет реванш у соотечественника. Победа Тьена в предстоящем матче не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.