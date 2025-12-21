Американец Лернер Тьен сыграет против бельгийца Александра Блокса в финале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:00 мск.
Тьен
Лернер второй год подряд вышел в финал Next Gen ATP.
В прошлый раз американский теннисист проиграл в решающем матче бразильцу Жоао Фонсеке.
На групповом этапе текущего турнира Тьен выиграл два матча из трех.
В первом туре он сенсационно проиграл испанцу Рафаэлю Ходару — 4:1, 3:4, 4:1, 2:4, 3:4 (на молодежном Итоговом турнире сет играется до 4 победных геймов — прим.). В решающем сете Тьен не реализовал четыре матчбола.
Во втором туре Тьен одержал волевую волевую победу над испанцем Мартином Ландалусе (1:4, 4:1, 4:3, 4:3), а в третьем — над норвежцем Николаем Будковым-Кьером (3:4, 4:1, 4:2, 4:2).
В полуфинале Лернер уверенно обыграл соотечественника Нишеша Басаваредди — 4:2, 4:1, 4:3.
Тьен завершил сезон на 28-й строчке рейтинга ATP. В этом году он приехал на молодежный Итоговый турнир в статусе главного фаворита.
Блокс
Александр тем временем еще ни разу не проигрывал на текущем турнире.
В отличие от Тьена, он выиграл все матчи на групповом этапе.
В первом туре бельгиец одержал волевую победу над немцем Джастином Энгелем (3:4, 4:2, 4:2, 4:2), а во втором обыграл американца Нишеша Басаваредди — 4:3, 4:3, 4:1.
В третьем туре 20-летний теннисист выиграл у хорвата Дино Прижмича — 4:3, 2:4, 4:2, 4:0.
В полуфинале Блокс остановил норвежца Николая Будкова-Кьера — 4:3, 4:3, 4:2.
Блокс выиграл десять из 11-ти последних матчей.
Также стоит добавить. что в этом году выиграл на крытых кортах 23 матча из 32.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.65, победу Блокса букмекеры предлагают за 2.23.
Прогноз: несмотря на все успехи американца в этом году, почти нет сомнений в том, что в предстоящем финале он столкнется с серьезным сопротивлением. Блокс точно способен как минимум избежать поражения с разгромным счетом. Ставка без учета исхода будет оптимальным вариантом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.