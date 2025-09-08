Паркс — Видманова. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 8 сентября 2025 года

Паркс
У американской теннисистки по-прежнему отрицательный баланс в текущем сезоне.
В этом году Паркс до сих пор выиграла всего лишь 17 матчей и потерпела 22 поражения.
Но периодически Алисия все-таки напоминает о том, что она неслучайно закрепилась в топ-100.
Например, в конце августа Паркс дошла до полуфинала на «пятисотнике» в мексиканском Монтеррее. На этом турнире она обыграла Эмму Наварро.
Но также стоит обратить внимание, что после Ролан Гаррос она не выиграла ни одного матча на шести турнирах, в том числе на US Open, где сразу уступила Мирре Андреевой.
Видманова
Дарья пробилась в основную сетку мексиканского «пятисотника» через квалификацию.
В отборе чешская теннисистка выиграла у американки Эмины Бекташ и японки Эны Сибахары.
Интересно, что Видманова впервые в карьере сыграет на уровне основного тура.
Ранее в этом году она дебютировала в топ-200 благодаря успешным выступлениям на турнирах ITF. Эту неделю она начала в статусе 161-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явной фаворитки в этом матче — на победу Паркс можно поставить за 1.93, а на Видманову — за 1.97.
Прогноз: скорее всего, чешка как минимум навяжет борьбу американской теннисистке. Вполне вероятно, что им придется провести не два сета, а три.
- 1.80Хаддад — Тона: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.80Фуллана — Сарасуа: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.