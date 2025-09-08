Паркс — Видманова. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 8 сентября 2025 года

Американка Алисия Паркс сыграет против чешки Дарьи Видмановой в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 8 сентября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паркс — Видманова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Паркс

У американской теннисистки по-прежнему отрицательный баланс в текущем сезоне.

В этом году Паркс до сих пор выиграла всего лишь 17 матчей и потерпела 22 поражения.

Но периодически Алисия все-таки напоминает о том, что она неслучайно закрепилась в топ-100.

Например, в конце августа Паркс дошла до полуфинала на «пятисотнике» в мексиканском Монтеррее. На этом турнире она обыграла Эмму Наварро.

Прогнозы на теннис

Но также стоит обратить внимание, что после Ролан Гаррос она не выиграла ни одного матча на шести турнирах, в том числе на US Open, где сразу уступила Мирре Андреевой.

Видманова

Дарья пробилась в основную сетку мексиканского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе чешская теннисистка выиграла у американки Эмины Бекташ и японки Эны Сибахары.

Интересно, что Видманова впервые в карьере сыграет на уровне основного тура.

Ранее в этом году она дебютировала в топ-200 благодаря успешным выступлениям на турнирах ITF. Эту неделю она начала в статусе 161-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явной фаворитки в этом матче — на победу Паркс можно поставить за 1.93, а на Видманову — за 1.97.

Прогноз: скорее всего, чешка как минимум навяжет борьбу американской теннисистке. Вполне вероятно, что им придется провести не два сета, а три.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.