Котов — Виртанен. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Стамбуле 2 сентября 2025 года

Россиянин Павел Котов сыграет против финна Отто Виртанена в первом круге «челленджера» в Стамбуле (Турция ). Матч пройдет 2 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Виртанен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Котов

Павел проведет первый матч после травмы после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить почти весь летний отрезок сезона.

Российский теннисист больше двух месяцев лечил запястье. По всей видимости, именно эта проблема стала главной причиной его слабых результатов в первой части сезона.

В этом году Котов до сих пор провел 24 матча, в которых одержал лишь семь побед.

Как известно, в прошлом сезоне Котов дебютировал в топ-50, но закрепиться там ему так и не удалось. Сейчас он находится в конце третьей сотни рейтинга.

Также стоит добавить, что его текущая серия поражений составляет семь матчей.

Виртанен

У финского теннисиста тоже были проблемы, из-за которых он пропустил ряд летних турниров.

Но у финна все-таки не такая сложная ситуация, как у Котова.

В начале июня Виртанен выиграл «челленджер» в Бирмингеме и прошел один раунд в Хертогенбосе, после чего ему пришлось сделать паузу почти на два месяца.

Две недели назад Виратнен не смог протий квалификацию на US Open, а потом проиграл 442-й ракетке мира Хэмишу Стюарту на «челленджере» на Мальорке.

Как и у Котова, у Виртанена в этом году тоже пока отрицательный баланс на харде — четыре победы и десять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 2.40, победу Виртанена букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: вряд ли после травмы запястья Павел сразу начнет демонстрировать свой лучший теннис. Скорее всего, ближайшие пару месяцев будут непростыми для него.

Рекомендуемая ставка: победа Виртанена в двух сетах за 2.25.