ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт МореноМорено в «Сочи»: сгорел на работе. Сможет ли Осинькин оставить южан в РПЛ? Тони ФергюсонЧерная полоса закончена. Первая победа Фергюсона за 9 боев, добытая вне UFC Нико УильямсОни остаются. Как продления контрактов изменили расклад на трансферном рынке
  • 13:02
    • «Байер» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера
  • 11:46
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Доннаруммы
  • 16:24
    • Ейсон Гусман перешел из «Торпедо» в чемпионат Бразилии
  • 15:14
    • «Сочи» подписал контракт с защитником Неманьей Стоичем
  • 14:13
    • Борис Ротенберг назвал имя нового главного тренера «Сочи»
  • 12:35
    • «Чемпионат»: Валентин Пальцев ведет переговоры с «Краснодаром»
  • 23:18
    • Карпин: Я виноват в результате, это позор
    Все новости спорта

    Котов снова проиграет?

    Котов — Виртанен. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Стамбуле 2 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Павел Котов
    Прогноз и ставки на Котов — Виртанен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против финна Отто Виртанена в первом круге «челленджера» в Стамбуле (Турция ). Матч пройдет 2 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Виртанен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Котов

    Павел проведет первый матч после травмы после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить почти весь летний отрезок сезона.

    Российский теннисист больше двух месяцев лечил запястье. По всей видимости, именно эта проблема стала главной причиной его слабых результатов в первой части сезона.

    В этом году Котов до сих пор провел 24 матча, в которых одержал лишь семь побед.

    Прогнозы на теннис

    Как известно, в прошлом сезоне Котов дебютировал в топ-50, но закрепиться там ему так и не удалось. Сейчас он находится в конце третьей сотни рейтинга.

    Также стоит добавить, что его текущая серия поражений составляет семь матчей.

    Виртанен

    У финского теннисиста тоже были проблемы, из-за которых он пропустил ряд летних турниров.

    Но у финна все-таки не такая сложная ситуация, как у Котова.

    В начале июня Виртанен выиграл «челленджер» в Бирмингеме и прошел один раунд в Хертогенбосе, после чего ему пришлось сделать паузу почти на два месяца.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Две недели назад Виратнен не смог протий квалификацию на US Open, а потом проиграл 442-й ракетке мира Хэмишу Стюарту на «челленджере» на Мальорке.

    Как и у Котова, у Виртанена в этом году тоже пока отрицательный баланс на харде — четыре победы и десять поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 2.40, победу Виртанена букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: вряд ли после травмы запястья Павел сразу начнет демонстрировать свой лучший теннис. Скорее всего, ближайшие пару месяцев будут непростыми для него.

    Рекомендуемая ставка: победа Виртанена в двух сетах за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.41
  • Прогноз на матч Костюк — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Риди — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Осака — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Уэска — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Музетти — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Леганес — Депортиво
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Синнер — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Арнабольди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Будков-Кьер — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Котов — Виртанен: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 02.09.202512:00. Котов снова проиграет?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры