    Игроки и тренерский штаб Наполи празднуют победуАнгисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона Гарри Кейн, Майкл Олисе и Йозуа Киммих«Бавария» запаниковала в концовке, но удержала победу в дерби с «Аугсбургом» Кирнан Дьюзбери-Холл и Джек ГрилишГрилиш снова сияет! «Вулверхэмптон» остался без очков после поражения от «Эвертона»
  • 00:30
    • «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»
  • 00:18
    • Рублев в пяти сетах обыграл Вона и вышел в 1/8 финала US Open
  • 00:07
    • «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами
  • 23:53
    • Синнер одолел Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:42
    • Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри
  • 23:41
    • «Рома» одержала минимальную победу над «Пизой»
  • 23:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги чемпионов сезона 2025/26
    Крейчикова тоже проиграет обидчице Мирры?

    Крейчикова — Таунсенд. Ставка (к. 2.65) и прогноз на US Open 31 августа 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Барбора Крейчикова
    Прогноз и ставки на Крейчикова — Таунсенд
    Барбора Крейчикова
    Чешка Барбора Крейчикова сыграет против американки Тейлор Таунсенд в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крейчикова — Таунсенд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Женщины 31 Августа 2025 года

    Барбора Крейчикова

  • Чехия
    •  Барбора Крейчикова 20:00 Тэйлор Таунсенд

    Тэйлор Таунсенд

  • США
    •

    Крейчикова

    Барбора вышла в 1/8 финала американского мэйджора впервые с 2021 года.

    Текущий турнир чешская теннисистка начала с уверенной победа над чемпионкой «тысячника» в Монреале Викторией Мбоко — 6:3, 6:2.

    Во втором круге Крейчикова выиграла у японки Моюки Утидзимы — 6:4, 6:2.

    В третьем раунде чемпионка Уимблдона-2024 одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро — 4:6, 6:4, 6:4.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В текущем сезоне Крейчикова до сих пор провела лишь 17 матчей (11 побед и шесть поражений). При этом в 2025-м она еще ни разу не выигрывала больше трех матчей подряд.

    Таунсенд

    Тейлор второй раз в карьере вышла в четвертый раунд домашнего мэйджора.

    Таунсенд преподнесла одну из главных сенсаций текущего турнира. В третьем круге она одержала победу над Миррой Андреевой — 7:5, 6:2.

    Перед этим американка остановила представительницу Латвии Алену Остапенко — 7:5, 6:1.

    В первом раунде ее соперницей была хорватка Антония Ружич — 6:4, 6:4.

    Таунсенд впервые в сезоне выиграла три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.73, победу Таунсенд букмекеры предлагают за 2.11.

    Прогноз: в отличие от Мирры и Остапенко, Крейчикова, скорее всего, просто не заметит американку. Более того, вообще не удивимся, если чешка в итоге дойдет до финала и будет бороться за титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой в двух сетах за 2.65.

