Крейчикова — Таунсенд. Ставка (к. 2.65) и прогноз на US Open 31 августа 2025 года

Барбора Крейчикова
Тэйлор Таунсенд
Крейчикова
Барбора вышла в 1/8 финала американского мэйджора впервые с 2021 года.
Текущий турнир чешская теннисистка начала с уверенной победа над чемпионкой «тысячника» в Монреале Викторией Мбоко — 6:3, 6:2.
Во втором круге Крейчикова выиграла у японки Моюки Утидзимы — 6:4, 6:2.
В третьем раунде чемпионка Уимблдона-2024 одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро — 4:6, 6:4, 6:4.
В текущем сезоне Крейчикова до сих пор провела лишь 17 матчей (11 побед и шесть поражений). При этом в 2025-м она еще ни разу не выигрывала больше трех матчей подряд.
Таунсенд
Тейлор второй раз в карьере вышла в четвертый раунд домашнего мэйджора.
Таунсенд преподнесла одну из главных сенсаций текущего турнира. В третьем круге она одержала победу над Миррой Андреевой — 7:5, 6:2.
Перед этим американка остановила представительницу Латвии Алену Остапенко — 7:5, 6:1.
В первом раунде ее соперницей была хорватка Антония Ружич — 6:4, 6:4.
Таунсенд впервые в сезоне выиграла три матча подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.73, победу Таунсенд букмекеры предлагают за 2.11.
Прогноз: в отличие от Мирры и Остапенко, Крейчикова, скорее всего, просто не заметит американку. Более того, вообще не удивимся, если чешка в итоге дойдет до финала и будет бороться за титул.
Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой в двух сетах за 2.65.