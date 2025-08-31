Крейчикова — Таунсенд. Ставка (к. 2.65) и прогноз на US Open 31 августа 2025 года

Чешка Барбора Крейчикова сыграет против американки Тейлор Таунсенд в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крейчикова — Таунсенд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Крейчикова

Барбора вышла в 1/8 финала американского мэйджора впервые с 2021 года.

Текущий турнир чешская теннисистка начала с уверенной победа над чемпионкой «тысячника» в Монреале Викторией Мбоко — 6:3, 6:2.

Во втором круге Крейчикова выиграла у японки Моюки Утидзимы — 6:4, 6:2.

В третьем раунде чемпионка Уимблдона-2024 одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро — 4:6, 6:4, 6:4.

Прогнозы и ставки на US Open

В текущем сезоне Крейчикова до сих пор провела лишь 17 матчей (11 побед и шесть поражений). При этом в 2025-м она еще ни разу не выигрывала больше трех матчей подряд.

Таунсенд

Тейлор второй раз в карьере вышла в четвертый раунд домашнего мэйджора.

Таунсенд преподнесла одну из главных сенсаций текущего турнира. В третьем круге она одержала победу над Миррой Андреевой — 7:5, 6:2.

Перед этим американка остановила представительницу Латвии Алену Остапенко — 7:5, 6:1.

В первом раунде ее соперницей была хорватка Антония Ружич — 6:4, 6:4.

Таунсенд впервые в сезоне выиграла три матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.73, победу Таунсенд букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: в отличие от Мирры и Остапенко, Крейчикова, скорее всего, просто не заметит американку. Более того, вообще не удивимся, если чешка в итоге дойдет до финала и будет бороться за титул.

Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой в двух сетах за 2.65.