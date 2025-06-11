Блинкова — Александрова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир Хертогенбос 11 июня 2025 года

Россиянка Анна Блинкова сыграет против Екатерины Александровой из России во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 11 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Блинкова

Сезон на траве для Анны Блинковой стартовал с победы, в первом круге россиянка выиграла у чешки Катерины Синяковой (6:3, 6:1).

В стартовом матче турнира Блинкова допустила один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Таким образом Блинковой удалсь прервать двухматчевую проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Анна Блинкова занимает 70 место.

Александрова

Соревнования в Хертогенбосе для Александровой стартовали с уверенной победы над грузинской соперницей Болквадзе (6:3, 6:4).

На травяном корте спортсменки провели 1 час 23 минуты. Екатерина Александрова выполнила 10 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

На парижском мэйджоре Александрова смогла пройти до четвёртого круга, выиграв три встречи у россиянки Кудерметовой и у итальянок Кочаретто и Бронцетти.

Екатерина Александрова занимает 19 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.27, на победу Болквадзе букмекеры предлагают за 3.80.

Прогноз: Блинкова и Александрова в 2018 играли между собой в Дохе,тогда Блинкова выиграла. Сейчас Александрова находится в лучшей игровой форме и наверняка добьётся победы в предстоящей игре

Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-4.5) с коэффициентом 1.87.