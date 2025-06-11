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    Возьмёт ли Александрова реванш у Блинковой?

    Блинкова — Александрова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир Хертогенбос 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Блинкова — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против Екатерины Александровой из России во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 11 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Блинкова

    Сезон на траве для Анны Блинковой стартовал с победы, в первом круге россиянка выиграла у чешки Катерины Синяковой (6:3, 6:1).

    В стартовом матче турнира Блинкова допустила один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Таким образом Блинковой удалсь прервать двухматчевую проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Анна Блинкова занимает 70 место.

    Александрова

    Соревнования в Хертогенбосе для Александровой стартовали с уверенной победы над грузинской соперницей Болквадзе (6:3, 6:4).

    На травяном корте спортсменки провели 1 час 23 минуты. Екатерина Александрова выполнила 10 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На парижском мэйджоре Александрова смогла пройти до четвёртого круга, выиграв три встречи у россиянки Кудерметовой и у итальянок Кочаретто и Бронцетти.

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    Екатерина Александрова занимает 19 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.27, на победу Болквадзе букмекеры предлагают за 3.80.

    Прогноз: Блинкова и Александрова в 2018 играли между собой в Дохе,тогда Блинкова выиграла. Сейчас Александрова находится в лучшей игровой форме и наверняка добьётся победы в предстоящей игре

    Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-4.5) с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Блинкова — Александрова?

    Матч Блинкова — Александрова состоится 11 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Блинкова — Александрова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Александровой (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Блинкова — Александрова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Александровой (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Блинкова — Александрова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Блинкова — Александрова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Александрову в этом матче можно поставить за 1.27, на победу Болквадзе букмекеры предлагают за 3.80.

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    Блинкова — Александрова: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 11.06.202515:00. Возьмёт ли Александрова реванш у Блинковой?
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