Блинкова — Александрова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир Хертогенбос 11 июня 2025 года

Блинкова
Сезон на траве для Анны Блинковой стартовал с победы, в первом круге россиянка выиграла у чешки Катерины Синяковой (6:3, 6:1).
В стартовом матче турнира Блинкова допустила один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов.
Таким образом Блинковой удалсь прервать двухматчевую проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.
В рейтинге WTA Анна Блинкова занимает 70 место.
Александрова
Соревнования в Хертогенбосе для Александровой стартовали с уверенной победы над грузинской соперницей Болквадзе (6:3, 6:4).
На травяном корте спортсменки провели 1 час 23 минуты. Екатерина Александрова выполнила 10 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
На парижском мэйджоре Александрова смогла пройти до четвёртого круга, выиграв три встречи у россиянки Кудерметовой и у итальянок Кочаретто и Бронцетти.
Екатерина Александрова занимает 19 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.27, на победу Болквадзе букмекеры предлагают за 3.80.
Прогноз: Блинкова и Александрова в 2018 играли между собой в Дохе,тогда Блинкова выиграла. Сейчас Александрова находится в лучшей игровой форме и наверняка добьётся победы в предстоящей игре
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Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-4.5) с коэффициентом 1.87.