Линетт — Пера. Ставка (к. 2.40) и прогноз на матч турнира в Хертогенбосе, 10 июня 2025 года

Полька Магда Линетт и американка Бернарда Пера встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Пера, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Магда Линетт

На протяжении последних полутора сезонов с Линетт происходит что-то не совсем понятное, поскольку она может провести несколько матчей на отличном уровне, а затем против не самой сильной соперницы внятной игры может и в помине не быть.

На недавнем турнире в Страсбурге Магда смогла забраться в четвертьфинал, но второе по значимости достижение по этому сезону, которым действительно можно гордиться.

На первом месте четвертьфинал соревнования в Майами, которое котируется очень высоко, как у мужчин, так и у женщин.

Против Пера не получится легкой прогулки, поскольку американка на «Ролан Гаррос» продемонстрировала весьма уверенную игру на грунте.

Бернарда Пера

Сложности Пера с добычей вменяемых результатов длились весь прошлый год, но американка усердно поработала над этим в межсезонье.

Прогнозы на теннис

У Бернарды совсем пропала подача и большую часть года были проблемы с плечом. Постепенно они рассосались, и динамика тенниса этой спортсменки пошла в гору.

В Майами Пера смогла выйти во второй круг соревнований, но ей пришлось начинать свой путь с квалификации, поэтому три победы подряд особого профита не принесли.

Сейчас теннисистка в том состоянии, когда от нее можно ждать всего, чего угодно, поэтому недооценивать потенциал Бернарды не стоит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Линетт — 1.57, победа Пера — 2.40.

Прогноз: Пера даст бой польке и оставит этот матч за собой.

Ставка: П2 за 2.40.

Альтернативный прогноз: Будет тяжёлая и выматывающая игра для двух теннисисток.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.24.