Линетт — Пера. Ставка (к. 2.40) и прогноз на матч турнира в Хертогенбосе, 10 июня 2025 года

Магда Линетт
На протяжении последних полутора сезонов с Линетт происходит что-то не совсем понятное, поскольку она может провести несколько матчей на отличном уровне, а затем против не самой сильной соперницы внятной игры может и в помине не быть.
На недавнем турнире в Страсбурге Магда смогла забраться в четвертьфинал, но второе по значимости достижение по этому сезону, которым действительно можно гордиться.
На первом месте четвертьфинал соревнования в Майами, которое котируется очень высоко, как у мужчин, так и у женщин.
Против Пера не получится легкой прогулки, поскольку американка на «Ролан Гаррос» продемонстрировала весьма уверенную игру на грунте.
Бернарда Пера
Сложности Пера с добычей вменяемых результатов длились весь прошлый год, но американка усердно поработала над этим в межсезонье.
У Бернарды совсем пропала подача и большую часть года были проблемы с плечом. Постепенно они рассосались, и динамика тенниса этой спортсменки пошла в гору.
В Майами Пера смогла выйти во второй круг соревнований, но ей пришлось начинать свой путь с квалификации, поэтому три победы подряд особого профита не принесли.
Сейчас теннисистка в том состоянии, когда от нее можно ждать всего, чего угодно, поэтому недооценивать потенциал Бернарды не стоит.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Линетт — 1.57, победа Пера — 2.40.
Прогноз: Пера даст бой польке и оставит этот матч за собой.
- 1.90Ли — Потапова: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.70Коллинз — Миннен: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.00Коверманс — Саккари: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Ставка: П2 за 2.40.
Альтернативный прогноз: Будет тяжёлая и выматывающая игра для двух теннисисток.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.24.