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    Сможет ли Музетти разгромить Галана?

    Музетти — Галан. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Галан
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против колумбийца Даниэля Галана во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Галан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 28 Мая 2025 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 12:00 Даниэль Галан

    Даниэль Галан

  • Колумбия
    •

    Музетти

    Лоренцо, как и ожидалось, спокойно прошел первый раунд, выиграв у Янника Ханфмана.

    В первом сете была хотя бы видимость борьба, тогда как в остальных партиях соперник почти не сопротивлялся — 7:5, 6:2, 6:0.

    В этом сезоне Музетти провел на грунте уже 18 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и лишь три поражения.

    В апреле Музетти дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в мае добрался до полуфинала на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В двух случаях он проиграл Карлосу Алькарасу.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Лучшим результатом Музетти на мэйджоре в столице Франции пока остается выход в четвертый круг.

    Галан

    Даниэль не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем отборочном матче колумбийский теннисист проиграл аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло (4:6, 2:6).

    В первом круге Галан с трудом выиграл у 120-й ракетки мира Валентина Ройера — 7:6, 6:3, 3:6, 6:7, 5:7.

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    Галан впервые в сезоне выиграл матч на уровне основного тура. До сих пор свои лучшие результаты он демонстрировал на «челленджерах».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Музетти спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Галана можно поставить за 10.25.

    Прогноз: в прошлом году Лоренцо обыграл колумбийца на старте Ролан Гаррос — 6:3, 6:3, 7:5. Скорее всего, итальянцу снова хватит трех сетов для победы над Галаном.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по геймам (-8,5) за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Музетти — Галан?

    Матч Музетти — Галан состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Музетти — Галан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Музетти с форой по геймам (-8,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Музетти — Галан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Музетти с форой по геймам (-8,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Музетти — Галан?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Музетти — Галан?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Музетти спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Галана можно поставить за 10.25.

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    Музетти — Галан: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 28.05.202512:00. Сможет ли Музетти разгромить Галана?
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