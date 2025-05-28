Музетти — Галан. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против колумбийца Даниэля Галана во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Галан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо, как и ожидалось, спокойно прошел первый раунд, выиграв у Янника Ханфмана.

В первом сете была хотя бы видимость борьба, тогда как в остальных партиях соперник почти не сопротивлялся — 7:5, 6:2, 6:0.

В этом сезоне Музетти провел на грунте уже 18 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и лишь три поражения.

В апреле Музетти дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в мае добрался до полуфинала на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В двух случаях он проиграл Карлосу Алькарасу.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Лучшим результатом Музетти на мэйджоре в столице Франции пока остается выход в четвертый круг.

Галан

Даниэль не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче колумбийский теннисист проиграл аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло (4:6, 2:6).

В первом круге Галан с трудом выиграл у 120-й ракетки мира Валентина Ройера — 7:6, 6:3, 3:6, 6:7, 5:7.

Галан впервые в сезоне выиграл матч на уровне основного тура. До сих пор свои лучшие результаты он демонстрировал на «челленджерах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Музетти спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Галана можно поставить за 10.25.

Прогноз: в прошлом году Лоренцо обыграл колумбийца на старте Ролан Гаррос — 6:3, 6:3, 7:5. Скорее всего, итальянцу снова хватит трех сетов для победы над Галаном.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по геймам (-8,5) за 1.88.