ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман БерезовскийРоман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди Джейдон СанчоДеньги на ветер. Санчо, Феликс, Кьеза и еще семь худших трансферов сезона в АПЛ Хаби АлонсоСтремительный взлет. Почему «Реал» выбрал Хаби Алонсо
  • 21:31
    • Ламин Ямаль и «Барселона» подписали новое соглашение
    Все новости спорта

    Обеспечит ли Шнайдер место в третьем круге Ролан Гаррос

    Шнайдер — Ястремская. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Диана Шнайдер
    Прогноз и ставки на Шнайдер — Ястремская
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против украинки Даяны Ястремской во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Ястремская, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 28 Мая 2025 года

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •  Диана Шнайдер 17:30 Даяна Ястремская

    Даяна Ястремская

  • Украина
    •

    Шнайдер

    Диана Шнайдер добилась победы в первом круге Ролан Гаррос, обыграв украинскую теннисистку Анастасию Соболеву (7:6, 6:2). Время игры длилось 1 час 35 минут.

    Россиянка один раз подала навылет, допустила одну ошиюку на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

    До старта на парижском мэйджоре, Диана Шнайдер выступила в Риме. На итальянском «тысячнике» россиянка дошла до четвертьфинала, на этой стадии россиянка уступила итальянке Ясмин Паолини (7:6, 4:6, 2:6).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Диана Шнайдер занимает 12 место в мировом рейтинге.

    Ястремская

    Даяна Ястремская в двух сетах одержала победу над австралийкой Дестани Айява (7:5, 6:1).

  • Ролан Гаррос-2025: Алькарас против Синнера, загадочный Джокович, кризис Свентек и новый статус Мирры
  • Главные интриги стартующего открытого чемпионата Франции по теннису
  • 23/05/2025

    • За 1 час 18 минут украинская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Даяне Ястремской удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее украинка проиграла в россиянке Анастасии Потаповой в Риме и американке Коко Гауфф в Мадриде.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Теннисистка из Украины занимает 48 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.06, на победу Соболевой букмекеры предлагают за 9.15.

    Прогноз: В личных встречах Диана Шнайдер выиграла у Даяны Ястремской на турнире в Бад Хомбурге. Российская теннисистка сможет дать бой украинке в предстоящей игре Ролан Гарроса.

    Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-3.5) с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шнайдер — Ястремская?

    Матч Шнайдер — Ястремская состоится 28 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шнайдер — Ястремская?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Шнайдер (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шнайдер — Ястремская?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Шнайдер (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шнайдер — Ястремская?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шнайдер — Ястремская?

    Коэффициенты букмекеров: : На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.06, на победу Соболевой букмекеры предлагают за 9.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Монтгомери — Бузас Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Киз — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Музетти — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Голубич — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лис — Мбоко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бейлек — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аранго — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бондар — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Паолини — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хачанов — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кванджу — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шнайдер — Ястремская: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 28.05.202517:30. Обеспечит ли Шнайдер место в третьем круге Ролан Гаррос
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры