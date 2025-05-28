Шнайдер — Ястремская. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против украинки Даяны Ястремской во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Ястремская, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана Шнайдер добилась победы в первом круге Ролан Гаррос, обыграв украинскую теннисистку Анастасию Соболеву (7:6, 6:2). Время игры длилось 1 час 35 минут.

Россиянка один раз подала навылет, допустила одну ошиюку на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

До старта на парижском мэйджоре, Диана Шнайдер выступила в Риме. На итальянском «тысячнике» россиянка дошла до четвертьфинала, на этой стадии россиянка уступила итальянке Ясмин Паолини (7:6, 4:6, 2:6).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Диана Шнайдер занимает 12 место в мировом рейтинге.

Ястремская

Даяна Ястремская в двух сетах одержала победу над австралийкой Дестани Айява (7:5, 6:1).

За 1 час 18 минут украинская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

Даяне Ястремской удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее украинка проиграла в россиянке Анастасии Потаповой в Риме и американке Коко Гауфф в Мадриде.

Теннисистка из Украины занимает 48 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.06, на победу Соболевой букмекеры предлагают за 9.15.

Прогноз: В личных встречах Диана Шнайдер выиграла у Даяны Ястремской на турнире в Бад Хомбурге. Российская теннисистка сможет дать бой украинке в предстоящей игре Ролан Гарроса.

Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-3.5) с коэффициентом 1.80.