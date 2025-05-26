Легечка — Томпсон. Ставка (к. 2.19) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Чех Иржи Легечка сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Томпсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи на неделе перед мэйджором в столице Франции дошел до четвертьфинала в Гамбурге.

Чешский теннисист выиграл два матча подряд впервые после февральского турнира в Дохе, на котором он добрался до полуфинала и остановил Карлоса Алькараса.

В Гамбурге Легечка выиграл у Борны Гойо и Франсиско Серундоло, после чего уступил Томасу Этчеверри.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В апреля Легечка прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло, уступил Кэмерону Норри на старте «тысячника» в Мадриде, а в начале мая потерпел поражение от Александра Мюллера во втором круге турнира в Риме.

Также стоит обратить внимание, что Иржи выиграл лишь три из десяти последних матчей.

Томпсон

Джордан ранее этой весной провел на грунте лишь четыре матча.

В Хьюстоне австралийский теннисист проиграл в первом круге американцу Итану Куинну.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Томпсон начал с уверенной победы над Джованни Мпетши-Перрикаром, но уже в следующем матче проиграл Стефаносу Циципасу.

В Риме Томпсон на старте турнира тоже обыграл Мпетши-Перрикара, после чего должен был встретиться с Брэндоном Накашимой, но в итоге снялся из-за травмы.

Факт: после 2019 года Джордан не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.15, победу Томпсона букмекеры предлагают за 5.35.

Прогноз: скорее всего, Иржи обыграет австралийца, которого в этом сезоне часто беспокоят травмы. Но при этом не факт, что чеху хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал сетов больше 3,5 за 2.19.