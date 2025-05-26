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    Легечка — Томпсон. Ставка (к. 2.19) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Томпсон
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Томпсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2025 года

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 14:00 Джордан Томпсон

    Джордан Томпсон

  • Австралия
    •

    Легечка

    Иржи на неделе перед мэйджором в столице Франции дошел до четвертьфинала в Гамбурге.

    Чешский теннисист выиграл два матча подряд впервые после февральского турнира в Дохе, на котором он добрался до полуфинала и остановил Карлоса Алькараса.

    В Гамбурге Легечка выиграл у Борны Гойо и Франсиско Серундоло, после чего уступил Томасу Этчеверри.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В апреля Легечка прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло, уступил Кэмерону Норри на старте «тысячника» в Мадриде, а в начале мая потерпел поражение от Александра Мюллера во втором круге турнира в Риме.

    Также стоит обратить внимание, что Иржи выиграл лишь три из десяти последних матчей.

    Томпсон

    Джордан ранее этой весной провел на грунте лишь четыре матча.

    В Хьюстоне австралийский теннисист проиграл в первом круге американцу Итану Куинну.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Томпсон начал с уверенной победы над Джованни Мпетши-Перрикаром, но уже в следующем матче проиграл Стефаносу Циципасу. 

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    В Риме Томпсон на старте турнира тоже обыграл Мпетши-Перрикара, после чего должен был встретиться с Брэндоном Накашимой, но в итоге снялся из-за травмы.

    Факт: после 2019 года Джордан не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.15, победу Томпсона букмекеры предлагают за 5.35.

    Прогноз: скорее всего, Иржи обыграет австралийца, которого в этом сезоне часто беспокоят травмы. Но при этом не факт, что чеху хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал сетов больше 3,5 за 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Легечка — Томпсон?

    Матч Легечка — Томпсон состоится 26 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Легечка — Томпсон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Легечки + тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Легечка — Томпсон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Легечки + тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Легечка — Томпсон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Легечка — Томпсон?

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.15, победу Томпсона букмекеры предлагают за 5.35.

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