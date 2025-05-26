Легечка — Томпсон. Ставка (к. 2.19) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Иржи Леxечка
Джордан Томпсон
Легечка
Иржи на неделе перед мэйджором в столице Франции дошел до четвертьфинала в Гамбурге.
Чешский теннисист выиграл два матча подряд впервые после февральского турнира в Дохе, на котором он добрался до полуфинала и остановил Карлоса Алькараса.
В Гамбурге Легечка выиграл у Борны Гойо и Франсиско Серундоло, после чего уступил Томасу Этчеверри.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В апреля Легечка прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло, уступил Кэмерону Норри на старте «тысячника» в Мадриде, а в начале мая потерпел поражение от Александра Мюллера во втором круге турнира в Риме.
Также стоит обратить внимание, что Иржи выиграл лишь три из десяти последних матчей.
Томпсон
Джордан ранее этой весной провел на грунте лишь четыре матча.
В Хьюстоне австралийский теннисист проиграл в первом круге американцу Итану Куинну.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Томпсон начал с уверенной победы над Джованни Мпетши-Перрикаром, но уже в следующем матче проиграл Стефаносу Циципасу.
В Риме Томпсон на старте турнира тоже обыграл Мпетши-Перрикара, после чего должен был встретиться с Брэндоном Накашимой, но в итоге снялся из-за травмы.
Факт: после 2019 года Джордан не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.15, победу Томпсона букмекеры предлагают за 5.35.
Прогноз: скорее всего, Иржи обыграет австралийца, которого в этом сезоне часто беспокоят травмы. Но при этом не факт, что чеху хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал сетов больше 3,5 за 2.19.