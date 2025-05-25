Беллуччи — Дрейпер. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Беллуччи
Маттиа второй год подряд сыграет в основной сетке французского мэйджора.
Важное отличие от прошлого сезона заключается в том, что на этот раз итальянцу не пришлось участвовать в квалификации.
В начале года Белуччи наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга. В столицу Франции он приехал в статусе 68-й ракетки мира.
Но также стоит обратить внимание, что весной Беллуччи, по сути, вообще ничего не показал на грунте.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
После турнира в Марракеше, на котором он дошел до четвертьфинала благодаря несложной сетке, Беллуччи проиграл пять из шести матчей.
Дрейпер
Джек тем временем по итогам недавних турниров поднялся в рейтинге на пятое место.
В начале мая британский теннисист дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде.
В решающем матче испанского «тысячника» Дрейпер проиграл норвежцу Касперу Рууду. Но зато перед этим он остановил Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти.
На «Мастерсе» в Риме Дрейпер проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу — 4:6, 4:6.
В прошлом году и в 2023-м Джек не прошел первый круг на Ролан Гаррос. Но здесь важно учитывать. что в тот момент он был далек от дебюта в топ-10.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Дрейпеп спокойно обыграет итальянца. На победу Беллуччи можно поставить за 13.00.
Прогноз: в прошлом году Джек обыграл итальянца в Токио со счетом 6:4, 6:2. Приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.
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Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-9,5) за 2.20.