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    Сможет ли Дрейпер разгромить Беллуччи?

    Беллуччи — Дрейпер. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Беллуччи — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Беллуччи — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Беллуччи

    Маттиа второй год подряд сыграет в основной сетке французского мэйджора.

    Важное отличие от прошлого сезона заключается в том, что на этот раз итальянцу не пришлось участвовать в квалификации.

    В начале года Белуччи наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга. В столицу Франции он приехал в статусе 68-й ракетки мира.

    Но также стоит обратить внимание, что весной Беллуччи, по сути, вообще ничего не показал на грунте.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    После турнира в Марракеше, на котором он дошел до четвертьфинала благодаря несложной сетке, Беллуччи проиграл пять из шести матчей.

    Дрейпер

    Джек тем временем по итогам недавних турниров поднялся в рейтинге на пятое место.

    В начале мая британский теннисист дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде.

    В решающем матче испанского «тысячника» Дрейпер проиграл норвежцу Касперу Рууду. Но зато перед этим он остановил Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти.

    На «Мастерсе» в Риме Дрейпер проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу — 4:6, 4:6.

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    В прошлом году и в 2023-м Джек не прошел первый круг на Ролан Гаррос. Но здесь важно учитывать. что в тот момент он был далек от дебюта в топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Дрейпеп спокойно обыграет итальянца. На победу Беллуччи можно поставить за 13.00.

    Прогноз: в прошлом году Джек обыграл итальянца в Токио со счетом 6:4, 6:2. Приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-9,5) за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Беллуччи — Дрейпер?

    Матч Беллуччи — Дрейпер состоится 25 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Беллуччи — Дрейпер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Дрейпера с форой по геймам (-9,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Беллуччи — Дрейпер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Дрейпера с форой по геймам (-9,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Беллуччи — Дрейпер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Беллуччи — Дрейпер?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Дрейпеп спокойно обыграет итальянца. На победу Беллуччи можно поставить за 13.00.

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    Беллуччи — Дрейпер: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 25.05.202512:00. Сможет ли Дрейпер разгромить Беллуччи?
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