Копршива — Баэс. Ставка (к. 2.39) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

Вит Копршива
Себастьян Баэс
Копршива
Вит прошел квалификацию на втором «Мастерсе» подряд.
В отборе чешский теннисист выиграл у Далибора Сврчины и Нишеша Басаваредди.
В первом круге Копршива одержал уверенную победу над французом Кантеном Алисом — 6:4, 6:3.
На «тысячнике» в Мадриде Копршива проиграл в первом раунде нидерландцу Таллону Грикспору.
В этом году Вит провел на грунте уже 18 матчей. На этом отрезке у него 14 побед и четыре поражения.
В конце марта Копршива выиграл грунтовый «челленджер» в Неаполе, а потом дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Марракеше.
Баэс
Себастьян попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
На недавнем «Мастерсе» в Мадриде аргентинец сенсационно проиграл в стартовом матче боснийцу Дамиру Джумхуру.
В Барселоне Баэс уступил во втором круге Хольгеру Руне, а в Монте-Карло уступил в первом раунде Томашу Махачу.
Но также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Баэс защитил титул на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, дошел до финала в Сантьяго и на турнире в Бухаресте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Копршиву в этом матче можно поставить за 2.79, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: стоит признать, что на европейском грунте Себастьян играет почему-то не так хорошо, как в Южной Америке. Скорее всего, в предстоящем матче аргентинец снова столкнется с серьезным сопротивлением.
- 2.04Аранго — Андреева: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.88Норри — Медведев: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.02Карабельи — Зверев: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.