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    Баэс снова разочарует на европейском грунте?

    Копршива — Баэс. Ставка (к. 2.39) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Копршива — Баэс
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    Себастьян Баэс
    Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против чеха Вита Копршивы во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Копршива — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 09 Мая 2025 года

    Вит Копршива

  • Чехия
    •  Вит Копршива 12:00 Себастьян Баэс

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
    •

    Копршива

    Вит прошел квалификацию на втором «Мастерсе» подряд.

    В отборе чешский теннисист выиграл у Далибора Сврчины и Нишеша Басаваредди.

    В первом круге Копршива одержал уверенную победу над французом Кантеном Алисом — 6:4, 6:3.

    На «тысячнике» в Мадриде Копршива проиграл в первом раунде нидерландцу Таллону Грикспору.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Вит провел на грунте уже 18 матчей. На этом отрезке у него 14 побед и четыре поражения.

    В конце марта Копршива выиграл грунтовый «челленджер» в Неаполе, а потом дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Марракеше.

    Баэс

    Себастьян попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    На недавнем «Мастерсе» в Мадриде аргентинец сенсационно проиграл в стартовом матче боснийцу Дамиру Джумхуру.

    В Барселоне Баэс уступил во втором круге Хольгеру Руне, а в Монте-Карло уступил в первом раунде Томашу Махачу.

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    Но также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Баэс защитил титул на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, дошел до финала в Сантьяго и на турнире в Бухаресте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Копршиву в этом матче можно поставить за 2.79, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: стоит признать, что на европейском грунте Себастьян играет почему-то не так хорошо, как в Южной Америке. Скорее всего, в предстоящем матче аргентинец снова столкнется с серьезным сопротивлением.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Копршива — Баэс?

    Матч Копршива — Баэс состоится 09 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Копршива — Баэс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Копршива — Баэс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.39.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Копршива — Баэс?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Копршива — Баэс?

    Коэффициенты букмекеров: на Копршиву в этом матче можно поставить за 2.79, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.44.

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    Копршива — Баэс: прогноз и ставка за 2.39, статистика, коэффициенты матча 09.05.202512:00. Баэс снова разочарует на европейском грунте?
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