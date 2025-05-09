Копршива — Баэс. Ставка (к. 2.39) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против чеха Вита Копршивы во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Копршива — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Копршива

Вит прошел квалификацию на втором «Мастерсе» подряд.

В отборе чешский теннисист выиграл у Далибора Сврчины и Нишеша Басаваредди.

В первом круге Копршива одержал уверенную победу над французом Кантеном Алисом — 6:4, 6:3.

На «тысячнике» в Мадриде Копршива проиграл в первом раунде нидерландцу Таллону Грикспору.

Прогнозы на теннис

В этом году Вит провел на грунте уже 18 матчей. На этом отрезке у него 14 побед и четыре поражения.

В конце марта Копршива выиграл грунтовый «челленджер» в Неаполе, а потом дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Марракеше.

Баэс

Себастьян попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриде аргентинец сенсационно проиграл в стартовом матче боснийцу Дамиру Джумхуру.

В Барселоне Баэс уступил во втором круге Хольгеру Руне, а в Монте-Карло уступил в первом раунде Томашу Махачу.

Но также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Баэс защитил титул на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, дошел до финала в Сантьяго и на турнире в Бухаресте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Копршиву в этом матче можно поставить за 2.79, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: стоит признать, что на европейском грунте Себастьян играет почему-то не так хорошо, как в Южной Америке. Скорее всего, в предстоящем матче аргентинец снова столкнется с серьезным сопротивлением.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.