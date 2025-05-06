Бронцетти — Севастова. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Риме 6 мая 2025 года

Итальянца Лючия Бронцетти сыграет против представительницы Латвии Анастасии Севастовой в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 6 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бронцетти — Севастова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бронцетти

Лючия неудачно провела недавние грунтовые турниры.

На «тысячнике» в Мадриде итальянская теннисистка в первом круге обыграла японку Наоми Осаку, а во втором уступила американке Мэдисон Киз.

В американском Чарлстоне и французском Руане Бронцетти не прошла первый раунд, проиграв Шуай Чжан и Саре Ракотоманга.

Прогнозы на теннис

В трех предыдущих сезонах Бронцетти не смогла пройти первый круг на домашнем «тысячнике» в Риме.

Севастова

Анастасия тем временем здорово пошумела на недавнем турнире в Мадриде.

Бывшая 11-я ракетке мира одержала сенсационные победы над Анастасией Павлюченковой и Аленой Остапенко, после чего уступила Диане Шнайдер (0:6, 0:6).

Здесь важно отметить, что это был всего лишь второй турнир Севастовой после серьезной травмы колена, из-за которой она пропустила чуть больше года.

В середине Севастова прошла один раунд на турнире ITF в словенском Копере. При этом во втором круге она не смогла завершить матч против Аранчи Рус.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бронцетти в этом матче можно поставить за 1.99, победу Севастовой букмекеры предлагают за 1.82.

Прогноз: когда Севастову ничего не беспокоит, она по-прежнему способна побеждать даже соперниц из топ-50. У теннисистки из Латвии было достаточно времени на восстановление после турнира в Мадриде, поэтому ее победа в предстоящем матче не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: победа Севастовой с форой по геймам (-1,5) за 1.97.