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    Севастова спокойно пройдет первый круг в Риме?

    Бронцетти — Севастова. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Риме 6 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бронцетти — Севастова
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    Анастасия Севастова
    Итальянца Лючия Бронцетти сыграет против представительницы Латвии Анастасии Севастовой в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 6 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бронцетти — Севастова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 06 Мая 2025 года

    Лючия Бронцетти

  • Италия
    •  Лючия Бронцетти 14:00 Анастасия Севастова

    Анастасия Севастова

  • Латвия
    •

    Бронцетти

    Лючия неудачно провела недавние грунтовые турниры.

    На «тысячнике» в Мадриде итальянская теннисистка в первом круге обыграла японку Наоми Осаку, а во втором уступила американке Мэдисон Киз.

    В американском Чарлстоне и французском Руане Бронцетти не прошла первый раунд, проиграв Шуай Чжан и Саре Ракотоманга.

    Прогнозы на теннис

    В трех предыдущих сезонах Бронцетти не смогла пройти первый круг на домашнем «тысячнике» в Риме.

    Севастова

    Анастасия тем временем здорово пошумела на недавнем турнире в Мадриде.

    Бывшая 11-я ракетке мира одержала сенсационные победы над Анастасией Павлюченковой и Аленой Остапенко, после чего уступила Диане Шнайдер (0:6, 0:6).

    Здесь важно отметить, что это был всего лишь второй турнир Севастовой после серьезной травмы колена, из-за которой она пропустила чуть больше года.

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    В середине Севастова прошла один раунд на турнире ITF в словенском Копере. При этом во втором круге она не смогла завершить матч против Аранчи Рус.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бронцетти в этом матче можно поставить за 1.99, победу Севастовой букмекеры предлагают за 1.82.

    Прогноз: когда Севастову ничего не беспокоит, она по-прежнему способна побеждать даже соперниц из топ-50. У теннисистки из Латвии было достаточно времени на восстановление после турнира в Мадриде, поэтому ее победа в предстоящем матче не станет сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: победа Севастовой с форой по геймам (-1,5) за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бронцетти — Севастова?

    Матч Бронцетти — Севастова состоится 06 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бронцетти — Севастова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Севастовой с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бронцетти — Севастова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Севастовой с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бронцетти — Севастова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бронцетти — Севастова?

    Коэффициенты букмекеров: на Бронцетти в этом матче можно поставить за 1.99, победу Севастовой букмекеры предлагают за 1.82.

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    Бронцетти — Севастова: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 06.05.202514:00. Севастова спокойно пройдет первый круг в Риме?
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