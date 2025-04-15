Зизу Бергс
Александр Бублик
Бергс
Зизу провел пока лишь один матч на грунте в текущем сезоне.
В начале апреля бельгийский теннисист уступил венгру Фабиану Марожану на старте квалификации «Мастерса» в Монте-Карло.
В прошлом сезоне у него был положительный баланс на этом покрытии — 19 побед и девять поражений. Правда, часть этих матчей Бергс провел на «челленджерах».
В этом году у Бергса пока тоже положительный баланс — 17 побед и девять поражений.
Главным успехом Зизу стал выход в финал турнира в новозеландском Окленде. Вскоре после этого он дебютировал в топ-50.
Бублик
Бублик тем временем пробился в основную сетку мюнхенского «пятисотника» через квалификацию.
В отборе представитель Казахстана обыграл швейцарца Александра Ритшара и 17-летнего немца Диего Дедуру-Паломеро.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Бублик не смог пройти квалификацию, проиграв в первом раунде сербу Душану Лайовича (2:7, 7:6, 0:6).
Все знают, как сильно Бублик не любит играть на грунте, но, судя по недавним матчам в мюнхенской квалификации, сейчас он настроен бороться, боясь оказаться за пределами топ-100.
Эту неделю Бублик начал в статусе 78-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.59, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.36.
Прогноз: скорее всего, Бублик проиграет, но оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов. Ситуация в рейтинге заставляет Сашу напрягаться даже на грунте.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.