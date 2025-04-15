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    Бублик обыграет Бергса на решающем тай-брейке?

    Бергс — Бублик. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Мюнхене 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бергс — Бублик
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 15 Апреля 2025 года

    Зизу Бергс

  • Бельгия
    •  Зизу Бергс 11:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •

    Бергс

    Зизу провел пока лишь один матч на грунте в текущем сезоне.

    В начале апреля бельгийский теннисист уступил венгру Фабиану Марожану на старте квалификации «Мастерса» в Монте-Карло.

    В прошлом сезоне у него был положительный баланс на этом покрытии — 19 побед и девять поражений. Правда, часть этих матчей Бергс провел на «челленджерах».

    В этом году у Бергса пока тоже положительный баланс — 17 побед и девять поражений.

    Прогнозы на теннис

    Главным успехом Зизу стал выход в финал турнира в новозеландском Окленде. Вскоре после этого он дебютировал в топ-50.

    Бублик

    Бублик тем временем пробился в основную сетку мюнхенского «пятисотника» через квалификацию.

    В отборе представитель Казахстана обыграл швейцарца Александра Ритшара и 17-летнего немца Диего Дедуру-Паломеро.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Бублик не смог пройти квалификацию, проиграв в первом раунде сербу Душану Лайовича (2:7, 7:6, 0:6).

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    Все знают, как сильно Бублик не любит играть на грунте, но, судя по недавним матчам в мюнхенской квалификации, сейчас он настроен бороться, боясь оказаться за пределами топ-100.

    Эту неделю Бублик начал в статусе 78-й ракетки мира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.59, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: скорее всего, Бублик проиграет, но оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов. Ситуация в рейтинге заставляет Сашу напрягаться даже на грунте.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Бергс — Бублик?

    Матч Бергс — Бублик состоится 15 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Бергс — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Какую сделать ставку на матч Бергс — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бергс — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Бергс — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.59, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.36.

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