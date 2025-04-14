Немец Александр Зверев сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Мюллер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Сложно сказать, что случилось, но Саша уже несколько месяцев не показывает теннис, благодаря которому дошел до финала на Australian Open.

После январского мэйджора в Мельбурне лучшими результатами немца пока остаются выход в четвертьфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро и четвертый круг на «Мастерсе» в Майами, на котором он стартовал сразу со второго раунда.

Одним из главных разочарований стало поражение Зверева от 19-летнего Лернера Тьена во втором круге турнира в Акапулько.

Прогнозы на теннис

Ну а на «Мастерсе» в Монте-Карло Зверев проиграл в стартовом матче итальянцу Маттео Берреттини.

В прошлом году Зверев выиграл лишь один матч на домашнем турнире в Мюнхене.

Мюллер

Французский теннисист в Монте-Карло выиграл в первом круге у аргентинца Камило Уго Карабельи, после чего уступил Даниилу Медведеву (6:7, 7:5, 2:6).

В начале апреля Александр успел сыграть в Марракеше. Здесь он тоже прошел только один раунд — после победу над Уго Дельеном проиграл Камилю Майхшаку.

Но при этом в текущем сезоне у него уже были и успешные выступления на грунте. В конце февраля Мюллер дошел до финала в Рио-де-Жанейро.

На бразильском «пятисотнике» Мюллер обыграл Жоао Фонсеку, Франсиско Серундоло и Томаса Этчеверри.

Ну а главным достижением Мюллера в этом году пока остается победа на турнире в Гонконге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Мюллера букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: в прошлом году Зверев обыграл Мюллера на US Open со счетом 6:4, 7:6, 6:1. Рискнем предположить, что в предстоящем матче у немца будет гораздо больше проблем. В последнее время он играет чересчур неубедительно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.95.