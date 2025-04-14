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    Сможет ли Зверев пройти стартовый раунд в Мюнхене?

    Зверев — Мюллер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мюнхене 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Мюллер
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Мюллер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 14 Апреля 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 11:00 Александр Мюллер

    Александр Мюллер

  • Франция
    •

    Зверев

    Сложно сказать, что случилось, но Саша уже несколько месяцев не показывает теннис, благодаря которому дошел до финала на Australian Open.

    После январского мэйджора в Мельбурне лучшими результатами немца пока остаются выход в четвертьфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро и четвертый круг на «Мастерсе» в Майами, на котором он стартовал сразу со второго раунда.

    Одним из главных разочарований стало поражение Зверева от 19-летнего Лернера Тьена во втором круге турнира в Акапулько.

    Прогнозы на теннис

    Ну а на «Мастерсе» в Монте-Карло Зверев проиграл в стартовом матче итальянцу Маттео Берреттини.

    В прошлом году Зверев выиграл лишь один матч на домашнем турнире в Мюнхене.

    Мюллер

    Французский теннисист в Монте-Карло выиграл в первом круге у аргентинца Камило Уго Карабельи, после чего уступил Даниилу Медведеву (6:7, 7:5, 2:6).

    В начале апреля Александр успел сыграть в Марракеше. Здесь он тоже прошел только один раунд — после победу над Уго Дельеном проиграл Камилю Майхшаку.

    Но при этом в текущем сезоне у него уже были и успешные выступления на грунте. В конце февраля Мюллер дошел до финала в Рио-де-Жанейро.

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    На бразильском «пятисотнике» Мюллер обыграл Жоао Фонсеку, Франсиско Серундоло и Томаса Этчеверри.

    Ну а главным достижением Мюллера в этом году пока остается победа на турнире в Гонконге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Мюллера букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: в прошлом году Зверев обыграл Мюллера на US Open со счетом 6:4, 7:6, 6:1. Рискнем предположить, что в предстоящем матче у немца будет гораздо больше проблем. В последнее время он играет чересчур неубедительно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Зверев — Мюллер?

    Матч Зверев — Мюллер состоится 14 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Зверев — Мюллер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 20,5.

    Какую сделать ставку на матч Зверев — Мюллер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Мюллер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Мюллер?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Мюллера букмекеры предлагают за 4.30.

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    Зверев — Мюллер: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 14.04.202512:00. Сможет ли Зверев пройти стартовый раунд в Мюнхене?
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