Американцы Фрэнсис Тиафо и Брэндон Накашима встретятся в полуфинале турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Накашима

Брэндон выиграл не менее двух матчей на пятом турнире подряд.

Лучшим результатом американца в этом году пока остается выход в полуфинал на «пятисотнике» в Акапулько.

На текущем турнире для попадания в 1/2 финала Накашиме, который оказался в числе сеяных, достаточно было выиграть два матча.

Прогнозы на теннис

В первом Накашима одержал победу над Маккензи Макдональдом (6:1, 7:5), а во втором — над Кристофером Юбэнксом (6:4, 6:4).

Брэндон улучшил свой прошлогодний результат в Хьюстоне. В 2024-м он проиграл в 1/4 финала Бену Шелтону.

Тиафо

Фрэнсис третий год подряд дошел в Хьюстоне до полуфинала.

В 2023-м Тиафо стал победителем турнира в крупнейшем городе Техаса, а в 2024-м дошел до финала.

На текущем турнире Тиафо тоже оказался в числе сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

Во втором круге американский теннисист одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:5, 6:3.

В четвертьфинале Фрэнсис выиграл у Алекса Микельсена — 7:5, 6:1.

Тиафо, который по-прежнему входит в топ-20, впервые в сезоне выиграл два подряд матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.19, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: Фрэнсис выиграл пять из шести матчей против Брэндона. Но при этом Тиафо ни разу не побеждал соотечественника после 2022 года, а их единственная встреча в прошлом сезоне завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Накашимы. Есть подозрение, что на этот раз финал в Хьюстоне пройдет без Тиафо.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.