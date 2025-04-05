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    Тиафо впервые за три года проиграет в Хьюстоне до финала?

    Накашима — Тиафо. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хьюстоне 5 апреля 2025 года

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    Фрэнсис Тиафо
    Американцы Фрэнсис Тиафо и Брэндон Накашима встретятся в полуфинале турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хьюстон. Мужчины 05 Апреля 2025 года

    Брэндон Накасима

  • США
    •  Брэндон Накасима 22:30 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •

    Накашима

    Брэндон выиграл не менее двух матчей на пятом турнире подряд.

    Лучшим результатом американца в этом году пока остается выход в полуфинал на «пятисотнике» в Акапулько.

    На текущем турнире для попадания в 1/2 финала Накашиме, который оказался в числе сеяных, достаточно было выиграть два матча.

    Прогнозы на теннис

    В первом Накашима одержал победу над Маккензи Макдональдом (6:1, 7:5), а во втором — над Кристофером Юбэнксом (6:4, 6:4).

    Брэндон улучшил свой прошлогодний результат в Хьюстоне. В 2024-м он проиграл в 1/4 финала Бену Шелтону.

    Тиафо

    Фрэнсис третий год подряд дошел в Хьюстоне до полуфинала.

    В 2023-м Тиафо стал победителем турнира в крупнейшем городе Техаса, а в 2024-м дошел до финала.

    На текущем турнире Тиафо тоже оказался в числе сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

    Во втором круге американский теннисист одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:5, 6:3.

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    В четвертьфинале Фрэнсис выиграл у Алекса Микельсена — 7:5, 6:1.

    Тиафо, который по-прежнему входит в топ-20, впервые в сезоне выиграл два подряд матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.19, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: Фрэнсис выиграл пять из шести матчей против Брэндона. Но при этом Тиафо ни разу не побеждал соотечественника после 2022 года, а их единственная встреча в прошлом сезоне завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Накашимы. Есть подозрение, что на этот раз финал в Хьюстоне пройдет без Тиафо.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Накашима — Тиафо: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 05.04.202522:30. Тиафо впервые за три года проиграет в Хьюстоне до финала?
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