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    Баэс и Комесана снова дойдут до решающего тай-брейка?

    Баэс — Комесана. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Бухаресте 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Комесана
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    Себастьян Баэс
    Аргентинцы Себастьян Баэс и Франсиско Комесана встретятся в четвертьфинале турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Комесана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Баэс

    Себастьян в стартовом матче одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло — 7:6, 2:6, 6:2.

    Аргентинец и его соперник не успели завершить матч в среду, когда инициатива перешла к канадцу. В четверг днем Баэс спокойно забрал решающий сет.

    Благодаря этой победе 24-летний теннисист прервал серию из трех поражений.

    Баэс в этом году провел на грунте уже 16 матчей. На этом отрезке у него 13 побед и три поражения.

    Прогнозы на теннис

    В конце февраля Баэс защитил титул на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, а потом дошел до финала в Сантьяго, где в прошлом году стал чемпионом.

    Комесана

    Франсиско, в отличие от соперника, не попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть два матча.

    В первом аргентинский теннисист одержал волевую победу над словаком Мартином Клижаном — 4:6, 7:5, 7:5.

    Во втором раунде Комесана выиграл у бывшей девятой ракетки мира Роберто Баутисты-Агута — 6:4, 3:6, 6:3.

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    Лучшим результатом Комесаны в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро. Это пока единственный случай в сезоне, когда ему удалось выиграть больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.51, победу Комесаны букмекеры предлагают за 2.56.

    Прогноз: в конце февраля Себастьян с трудом обыграл соотечественника в Сантьяго — 6:3, 5:7, 7:6. Скорее всего, не менее напряженным будет и предстоящий матч. Здесь тоже легко представить, при котором аргентинцам понадобится и тай-брейк, и дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.

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    Баэс — Комесана: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 04.04.202512:30. Баэс и Комесана снова дойдут до решающего тай-брейка?
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