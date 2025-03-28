Джокович
Новак на текущем турнире до сих пор не проиграл ни одного сета.
Отчасти это можно объяснить не самой сложной сеткой — среди его предыдущих соперников не было ни одного представителя топ-15.
В четвертьфинале Джокович одержал победу над Себастьяном Кордой — 6:3, 7:6. При этом во втором сете Ноле отыгрался с 2:5.
Перед этим 37-летний Джокович спокойно выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:2, 6:2.
В остальных матчах Новак остановил австралийца Ринки Хиджикаты (6:0, 7:6) и аргентинца Камило Уго Карабельи (6:1, 7:6.)
Димитров
Григор тем временем находится в шаге от повторения прошлогоднего результата в Майами.
В 2024-м болгарин проиграл в решающем матче Яннику Синнеру.
В четвертьфинале текущего турнира Димитров одержал волевую победу над Франсиско Серундоло — 6:7, 6:4, 7:6.
В решающем сете аргентинец не реализовал матчбол при счете 6:5.
В четвертом раунде Григор одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 7:5.
В остальных матчах Димитров выиграл у 17-летнего итальянца Федерико Чины (6:1, 6:4) и россиянина Карена Хачанова (6:7, 6:4, 7:5).
В предыдущих раундах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.24, победу Димитрова букмекеры предлагают за 4.05.
Прогноз: в данном случае важно обратить внимание на статистику — Новак выиграл 13 из 14-ти предыдущих матчей против Григора.
Кроме того, есть сомнения, что Димитров успеет восстановиться после трехчасового матча против Серундоло. Скорее всего, ему банально не хватит «топлива» на встречу с главным фаворитом турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-4,0) за 1.95.