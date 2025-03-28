Серб Новак Джокович сыграет против болгарина Григора Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Димитров, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джокович

Новак на текущем турнире до сих пор не проиграл ни одного сета.

Отчасти это можно объяснить не самой сложной сеткой — среди его предыдущих соперников не было ни одного представителя топ-15.

В четвертьфинале Джокович одержал победу над Себастьяном Кордой — 6:3, 7:6. При этом во втором сете Ноле отыгрался с 2:5.

Перед этим 37-летний Джокович спокойно выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:2, 6:2.

Прогнозы на теннис

В остальных матчах Новак остановил австралийца Ринки Хиджикаты (6:0, 7:6) и аргентинца Камило Уго Карабельи (6:1, 7:6.)

Димитров

Григор тем временем находится в шаге от повторения прошлогоднего результата в Майами.

В 2024-м болгарин проиграл в решающем матче Яннику Синнеру.

В четвертьфинале текущего турнира Димитров одержал волевую победу над Франсиско Серундоло — 6:7, 6:4, 7:6.

В решающем сете аргентинец не реализовал матчбол при счете 6:5.

В четвертом раунде Григор одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 7:5.

В остальных матчах Димитров выиграл у 17-летнего итальянца Федерико Чины (6:1, 6:4) и россиянина Карена Хачанова (6:7, 6:4, 7:5).

В предыдущих раундах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.24, победу Димитрова букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: в данном случае важно обратить внимание на статистику — Новак выиграл 13 из 14-ти предыдущих матчей против Григора.

Кроме того, есть сомнения, что Димитров успеет восстановиться после трехчасового матча против Серундоло. Скорее всего, ему банально не хватит «топлива» на встречу с главным фаворитом турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-4,0) за 1.95.