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    Джокович спокойно обыграет уставшего Димитрова?

    Джокович — Димитров. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Майами 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Димитров
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против болгарина Григора Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Димитров, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джокович

    Новак на текущем турнире до сих пор не проиграл ни одного сета.

    Отчасти это можно объяснить не самой сложной сеткой — среди его предыдущих соперников не было ни одного представителя топ-15.

    В четвертьфинале Джокович одержал победу над Себастьяном Кордой — 6:3, 7:6. При этом во втором сете Ноле отыгрался с 2:5.

    Перед этим 37-летний Джокович спокойно выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:2, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    В остальных матчах Новак остановил австралийца Ринки Хиджикаты (6:0, 7:6) и аргентинца Камило Уго Карабельи (6:1, 7:6.)

    Димитров

    Григор тем временем находится в шаге от повторения прошлогоднего результата в Майами.

    В 2024-м болгарин проиграл в решающем матче Яннику Синнеру.

    В четвертьфинале текущего турнира Димитров одержал волевую победу над Франсиско Серундоло — 6:7, 6:4, 7:6.

    В решающем сете аргентинец не реализовал матчбол при счете 6:5.

    В четвертом раунде Григор одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 7:5.

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    В остальных матчах Димитров выиграл у 17-летнего итальянца Федерико Чины (6:1, 6:4) и россиянина Карена Хачанова (6:7, 6:4, 7:5).

    В предыдущих раундах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.24, победу Димитрова букмекеры предлагают за 4.05.

    Прогноз: в данном случае важно обратить внимание на статистику — Новак выиграл 13 из 14-ти предыдущих матчей против Григора.

    Кроме того, есть сомнения, что Димитров успеет восстановиться после трехчасового матча против Серундоло. Скорее всего, ему банально не хватит «топлива» на встречу с главным фаворитом турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-4,0) за 1.95.

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    Джокович — Димитров: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 28.03.202522:00. Джокович спокойно обыграет уставшего Димитрова?
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