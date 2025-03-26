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    Зверев проиграет Фису на решающем тай-брейке?

    Зверев — Фис. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Майами 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Фис
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 03:30 Артур Филс

    Артур Филс

  • Франция
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    Зверев

    Саша спокойно прошел предыдущие раунды, несмотря на все опасения на фоне недавних провалов.

    В первом матче немецкий теннисист выиграл у британца Джейкоба Фирнли со счетом 6:2, 6:4.

    В третьем круге Зверев одержал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 7:5, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до финала, Зверев еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    В прошлом сезоне Зверев добрался в Майами до полуфинала.

    Фис

    Артур тем временем прошел не менее двух раундов на втором «тысячнике» подряд.

    В Индиан-Уэллс он добрался до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Даниилу Медведеву (4:6, 6:2, 6:7), Фис одержал победы над Габриэлем Диалло, Лоренцо Музетти и Маркосом Гироном.

    В Майами первым соперником Фиса тоже стал Диалло, который в этот раз не смог завершить матч из-за травмы. Канадец проиграл первый сет, а во втором снялся при счете 2:3.

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    В третьем круге 20-летний теннисист одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 7:6, 5:7, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: в прошлом году у Саши было три тяжелейших матча против Артура. В одном из них немец уступил французу в финале грунтового турнира в Гамбурга. В Галле и на «Мастерсе» в Париже Зверев обыграл Фиса, но обе встречи получились чересчур сложными. Скорее всего, в предстоящей у второй ракетки мира тоже будут проблемы. Фис явно понял, как надо играть против этого соперника.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

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    Зверев — Фис: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 26.03.202503:30. Зверев проиграет Фису на решающем тай-брейке?
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