Александр Зверев
Артур Филс
Зверев
Саша спокойно прошел предыдущие раунды, несмотря на все опасения на фоне недавних провалов.
В первом матче немецкий теннисист выиграл у британца Джейкоба Фирнли со счетом 6:2, 6:4.
В третьем круге Зверев одержал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 7:5, 6:4.
После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до финала, Зверев еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.
В прошлом сезоне Зверев добрался в Майами до полуфинала.
Фис
Артур тем временем прошел не менее двух раундов на втором «тысячнике» подряд.
В Индиан-Уэллс он добрался до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Даниилу Медведеву (4:6, 6:2, 6:7), Фис одержал победы над Габриэлем Диалло, Лоренцо Музетти и Маркосом Гироном.
В Майами первым соперником Фиса тоже стал Диалло, который в этот раз не смог завершить матч из-за травмы. Канадец проиграл первый сет, а во втором снялся при счете 2:3.
В третьем круге 20-летний теннисист одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 7:6, 5:7, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.14.
Прогноз: в прошлом году у Саши было три тяжелейших матча против Артура. В одном из них немец уступил французу в финале грунтового турнира в Гамбурга. В Галле и на «Мастерсе» в Париже Зверев обыграл Фиса, но обе встречи получились чересчур сложными. Скорее всего, в предстоящей у второй ракетки мира тоже будут проблемы. Фис явно понял, как надо играть против этого соперника.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.