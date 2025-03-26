Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша спокойно прошел предыдущие раунды, несмотря на все опасения на фоне недавних провалов.

В первом матче немецкий теннисист выиграл у британца Джейкоба Фирнли со счетом 6:2, 6:4.

В третьем круге Зверев одержал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 7:5, 6:4.

Прогнозы на теннис

После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до финала, Зверев еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

В прошлом сезоне Зверев добрался в Майами до полуфинала.

Фис

Артур тем временем прошел не менее двух раундов на втором «тысячнике» подряд.

В Индиан-Уэллс он добрался до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Даниилу Медведеву (4:6, 6:2, 6:7), Фис одержал победы над Габриэлем Диалло, Лоренцо Музетти и Маркосом Гироном.

В Майами первым соперником Фиса тоже стал Диалло, который в этот раз не смог завершить матч из-за травмы. Канадец проиграл первый сет, а во втором снялся при счете 2:3.

В третьем круге 20-летний теннисист одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 7:6, 5:7, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: в прошлом году у Саши было три тяжелейших матча против Артура. В одном из них немец уступил французу в финале грунтового турнира в Гамбурга. В Галле и на «Мастерсе» в Париже Зверев обыграл Фиса, но обе встречи получились чересчур сложными. Скорее всего, в предстоящей у второй ракетки мира тоже будут проблемы. Фис явно понял, как надо играть против этого соперника.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.