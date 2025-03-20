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    Путинцева снова проиграет?

    Таунсенд — Путинцева. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Майами 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Таунсенд — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против американки Тейлор Таунсенд втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таунсенд — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Таунсенд

    Тейлор в текущем сезоне выиграла всего лишь четыре матча.

    При этом в трех случаях американка победила на турнире в Майами. Сначала она прошла квалификацию — выиграла у Карсон Брэнстайн и Сонай Картал.

    В первом круге Таунсенд одержала волевую победу над Энн Ли — 3:6, 6:4, 6:2.

    На недавнем турнире в Индиан-Уэллс Тейлор проиграла в решающем матче квалификации 38-летней Варваре Лепченко.

    Прогнозы на теннис

    На  Australian Open, в Сингапуре, Абу-Даби, Дохе и Дубае Таунсенд не выиграла ни одного матча.

    Путинцева

    Юлия тем временем тоже слабо провела недавние турниры.

    Теннисистка из Казахстана выиграла лишь один из пяти предыдущих матчей.

    После Открытого чемпионата Австралии Путинцева смогла пройти раунд только на турнире в Дохе — после победы над Моюкой Утидзимой проиграла Линде Носковой.

    В Индиан-Уэллс Путинцева уступила в стартовом матче чешке Катерине Синяковой.

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    В Абу-Даби и Дубае Юлия проиграла Маркете Вондроушовой и Линде Носковой соотвественно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Таунсенд в этом матче можно поставить за 2.34, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.60.

    Прогноз: несмотря на то, что американка тоже не впечатляет в этом сезоне, здесь, пожалуй, лучше выбрать ставку, не связанную с исходом. Спад Путинцевой тоже не стоит игнорировать.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.

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    Таунсенд — Путинцева: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 20.03.202521:00. Путинцева снова проиграет?
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