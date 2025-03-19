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    Грикспор и Этчеверри дойдут до решающего тай-брейка?

    Грикспор — Этчеверри. Ставка (к. 2.58) и прогноз на «Мастерс» в Майами 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Этчеверри
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Этчеверри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 19 Марта 2025 года

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •  Таллон Грикспор 18:00 Томас Этчеверри

    Томас Этчеверри

  • Аргентина
    •

    Грикспор

    Таллон стал одним из героев недавних турниров, по итогам которых поднялся в рейтинге на 34-е место.

    В конце февраля нидерландский теннисист остановился в шаге от финала на «пятисотнике» в Дубае. Прежде чем проиграть Стефаносу Циципасу, он одержал победы над Романом Сафиуллиным, Юго Эмбером и Даниилом Медведевым.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Грикспор пробился в восьмерку лучших. Здесь главным событием стала его победа над второй ракеткой мира Сашей Зверевым (4:6, 7:6, 7:6). В четвертьфинале Таллон проиграл Хольгеру Руне (7:5, 0:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    Факт, на который надо обязательно обратить внимание: в 13-ти предыдущих матчах с участием Грикспора было сыграно в общей сложности 16 тай-брейков.

    Этчеверри

    Аргентинский теннисист не очень удачно провел предыдущие два с половиной месяца, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

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    • Лучшим результатом Этчеверри в 2025-м пока что остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Сантьяго (Чили).

    В начале марта Этчеверри проиграл чеху Якубу Меньшику (4:6, 6:7) на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

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    На прошлой неделе Томас тоже уступил 19-летнему чеху — на этот раз в четвертьфинале «челленджера» на побережье Доминиканской Республики. На этот раз им понадобился третий сет, Меньшик выиграл со счетом 6:3, 6:7, 6:3.

    В этом сезоне Этчеверри выиграл четыре из девяти матчей на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.40, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: вряд ли аргентинец перебегает нидерландца на твердом покрытии, но при этом всё указывает на то, что очередной матч с участием Грикспора получится максимально напряженным.

    Рекомендуемая ставка: победа Грикспора + тотал геймов больше 21,5 за 2.58.

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    Грикспор — Этчеверри: прогноз и ставка за 2.58, статистика, коэффициенты матча 19.03.202518:00. Грикспор и Этчеверри дойдут до решающего тай-брейка?
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