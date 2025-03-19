Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Этчеверри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грикспор

Таллон стал одним из героев недавних турниров, по итогам которых поднялся в рейтинге на 34-е место.

В конце февраля нидерландский теннисист остановился в шаге от финала на «пятисотнике» в Дубае. Прежде чем проиграть Стефаносу Циципасу, он одержал победы над Романом Сафиуллиным, Юго Эмбером и Даниилом Медведевым.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Грикспор пробился в восьмерку лучших. Здесь главным событием стала его победа над второй ракеткой мира Сашей Зверевым (4:6, 7:6, 7:6). В четвертьфинале Таллон проиграл Хольгеру Руне (7:5, 0:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

Факт, на который надо обязательно обратить внимание: в 13-ти предыдущих матчах с участием Грикспора было сыграно в общей сложности 16 тай-брейков.

Этчеверри

Аргентинский теннисист не очень удачно провел предыдущие два с половиной месяца, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

Лучшим результатом Этчеверри в 2025-м пока что остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Сантьяго (Чили).

В начале марта Этчеверри проиграл чеху Якубу Меньшику (4:6, 6:7) на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

На прошлой неделе Томас тоже уступил 19-летнему чеху — на этот раз в четвертьфинале «челленджера» на побережье Доминиканской Республики. На этот раз им понадобился третий сет, Меньшик выиграл со счетом 6:3, 6:7, 6:3.

В этом сезоне Этчеверри выиграл четыре из девяти матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.40, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: вряд ли аргентинец перебегает нидерландца на твердом покрытии, но при этом всё указывает на то, что очередной матч с участием Грикспора получится максимально напряженным.

Рекомендуемая ставка: победа Грикспора + тотал геймов больше 21,5 за 2.58.