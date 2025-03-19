Таллон Грикспор
Томас Этчеверри
Грикспор
Таллон стал одним из героев недавних турниров, по итогам которых поднялся в рейтинге на 34-е место.
В конце февраля нидерландский теннисист остановился в шаге от финала на «пятисотнике» в Дубае. Прежде чем проиграть Стефаносу Циципасу, он одержал победы над Романом Сафиуллиным, Юго Эмбером и Даниилом Медведевым.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Грикспор пробился в восьмерку лучших. Здесь главным событием стала его победа над второй ракеткой мира Сашей Зверевым (4:6, 7:6, 7:6). В четвертьфинале Таллон проиграл Хольгеру Руне (7:5, 0:6, 3:6).
Факт, на который надо обязательно обратить внимание: в 13-ти предыдущих матчах с участием Грикспора было сыграно в общей сложности 16 тай-брейков.
Этчеверри
Аргентинский теннисист не очень удачно провел предыдущие два с половиной месяца, но при этом по-прежнему находится в топ-50.
Лучшим результатом Этчеверри в 2025-м пока что остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Сантьяго (Чили).
В начале марта Этчеверри проиграл чеху Якубу Меньшику (4:6, 6:7) на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
На прошлой неделе Томас тоже уступил 19-летнему чеху — на этот раз в четвертьфинале «челленджера» на побережье Доминиканской Республики. На этот раз им понадобился третий сет, Меньшик выиграл со счетом 6:3, 6:7, 6:3.
В этом сезоне Этчеверри выиграл четыре из девяти матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.40, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.95.
Прогноз: вряд ли аргентинец перебегает нидерландца на твердом покрытии, но при этом всё указывает на то, что очередной матч с участием Грикспора получится максимально напряженным.
- 2.17Павлюченкова — Линетт: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.94Cафиуллин — Бруксби: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.03Баутиста-Агута — Меньшик: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Грикспора + тотал геймов больше 21,5 за 2.58.