Маккензи Макдональд
Ник Кирьос
Макдональд
Маккензи один из тех, кому удалось прорваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе первым соперником американца стал грузин Николоз Басилашвили, которому не удалось завершить матч из-за травмы.
После этого Макдональд одержал уверенную победу над Павлом Котовым — 6:2, 6:2. Интересно, что российский теннисист четвертый раз подряд проиграл в финале квалификации.
В текущем сезоне Макдональд до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
В феврале Маккензи прошел раунд в Делрей-Бич, обыграв японца Кея Нисикори. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 29-летний теннисист после сенсационной победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной уступил Франсиско Серундоло.
Кирьос
Ник тем временем проведет всего лишь четвертый матч в этом году.
Несколько месяцев назад австралиец предпринял попытку вернуться в тур после травм колена и запястья.
Однако одна из проблем по-прежнему беспокоит финалиста Уимблдона-2022.
В начале марта Кирьос не смог доиграть матч против Ботика ван де Зандшульпа в Индиан-Уэллс из-за острых болей в запястье.
Кирьос терпел в первом сете (проиграл на тай-брейке), но во второй партии при счете 0:3 сдался, понимая, что в такой ситуации у него нет ни малейших шансов на камбэк.
В январе Кирьос проиграл Джованни Мпетши-Перрикару на турнире в Брисбене и уступил Джейкобу Фирнли на старте Открытого чемпионата Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.41, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 2.91.
Прогноз: Ник наверняка продержится один сет, но есть подозрение, что его запястье по-прежнему не готово к полноценному матчу. Скорее всего, американец воспользуется проблемами австралийца.
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Рекомендуемая ставка: победа Макдональда + тотал геймов больше 20,5 за 2.06.