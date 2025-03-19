Австралиец Ник Кирьос сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Кирьос, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Макдональд

Маккензи один из тех, кому удалось прорваться в основную сетку через квалификацию.

В отборе первым соперником американца стал грузин Николоз Басилашвили, которому не удалось завершить матч из-за травмы.

После этого Макдональд одержал уверенную победу над Павлом Котовым — 6:2, 6:2. Интересно, что российский теннисист четвертый раз подряд проиграл в финале квалификации.

В текущем сезоне Макдональд до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

Прогнозы на теннис

В феврале Маккензи прошел раунд в Делрей-Бич, обыграв японца Кея Нисикори. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 29-летний теннисист после сенсационной победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной уступил Франсиско Серундоло.

Кирьос

Ник тем временем проведет всего лишь четвертый матч в этом году.

Несколько месяцев назад австралиец предпринял попытку вернуться в тур после травм колена и запястья.

Однако одна из проблем по-прежнему беспокоит финалиста Уимблдона-2022.

В начале марта Кирьос не смог доиграть матч против Ботика ван де Зандшульпа в Индиан-Уэллс из-за острых болей в запястье.

Кирьос терпел в первом сете (проиграл на тай-брейке), но во второй партии при счете 0:3 сдался, понимая, что в такой ситуации у него нет ни малейших шансов на камбэк.

В январе Кирьос проиграл Джованни Мпетши-Перрикару на турнире в Брисбене и уступил Джейкобу Фирнли на старте Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.41, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 2.91.

Прогноз: Ник наверняка продержится один сет, но есть подозрение, что его запястье по-прежнему не готово к полноценному матчу. Скорее всего, американец воспользуется проблемами австралийца.

Рекомендуемая ставка: победа Макдональда + тотал геймов больше 20,5 за 2.06.