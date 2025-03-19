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    Кирьос наконец-то одержит первую победу после возвращения в тур?

    Макдональд — Кирьос. Ставка (к. 2.06) и прогноз на «Мастерс» в Майами 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Кирьос
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    Ник Кирьос
    Австралиец Ник Кирьос сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Кирьос, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 19 Марта 2025 года

    Маккензи Макдональд

  • США
    •  Маккензи Макдональд 22:00 Ник Кирьос

    Ник Кирьос

  • Австралия
    •

    Макдональд

    Маккензи один из тех, кому удалось прорваться в основную сетку через квалификацию.

    В отборе первым соперником американца стал грузин Николоз Басилашвили, которому не удалось завершить матч из-за травмы.

    После этого Макдональд одержал уверенную победу над Павлом Котовым — 6:2, 6:2. Интересно, что российский теннисист четвертый раз подряд проиграл в финале квалификации.

    В текущем сезоне Макдональд до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогнозы на теннис

    В феврале Маккензи прошел раунд в Делрей-Бич, обыграв японца Кея Нисикори. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 29-летний теннисист после сенсационной победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной уступил Франсиско Серундоло.

    Кирьос

    Ник тем временем проведет всего лишь четвертый матч в этом году.

    Несколько месяцев назад австралиец предпринял попытку вернуться в тур после травм колена и запястья.

    Однако одна из проблем по-прежнему беспокоит финалиста Уимблдона-2022.

    В начале марта Кирьос не смог доиграть матч против Ботика ван де Зандшульпа в Индиан-Уэллс из-за острых болей в запястье.

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    Кирьос терпел в первом сете (проиграл на тай-брейке), но во второй партии при счете 0:3 сдался, понимая, что в такой ситуации у него нет ни малейших шансов на камбэк.

    В январе Кирьос проиграл Джованни Мпетши-Перрикару на турнире в Брисбене и уступил Джейкобу Фирнли на старте Открытого чемпионата Австралии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.41, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 2.91.

    Прогноз: Ник наверняка продержится один сет, но есть подозрение, что его запястье по-прежнему не готово к полноценному матчу. Скорее всего, американец воспользуется проблемами австралийца.

    Рекомендуемая ставка: победа Макдональда + тотал геймов больше 20,5 за 2.06.

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