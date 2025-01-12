ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайо Борральо11 побед и ни одного поражения. «Боевые ботаники» продолжают покорять UFC Кристиан ПулишичСмелые прогнозы на 2025 год: Пулишич останется в «Милане», а «Челси» выиграет КЧМ Marvel RivalsMarvel Rivals. Идеально отшлифованный шутер, внушающий беспокойство
    Все новости спорта

    Арина Соболенко начнёт защиту титула с победы?

    Соболенко — Стивенс. Ставка (к. 2.81) и прогноз на Открытый чемпионат Австралии 12 января 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Арина Соболенко Прогнозы на Слоан Стивенс
    Прогноз и ставки на Соболенко — Стивенс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко сыграет против Слоан Стивенс из США в в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдёт 12 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Стивенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Australian Open. Женщины 12 Января 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 11:00 Слоан Стивенс

    Слоан Стивенс

  • США
    •

    Соболенко

    Арина Соболенко в минувшем теннисном сезоне выиграла Итоговый турнир, рейтинговые турниры в Ухани, Цинциннати, а также турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США.

    Стоит также отметить, триумф первой ракетки мира на Australian Open-2024. В финале прошлогоднего турнира Арина Соболенко выиграла у Чжэн Циньвэнь (6:3,6:2). Таким образом она сохранила титул победительницы Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Новый сезона Арина Соболенко начала с победы, выиграв рейтинговый турнир в Брисбене. В финале беларуска переиграла россиянку Полину Кудерметову (4:6, 6:3, 6:2).

    Прогнозы и ставки на Australian Open

    На данный момент победная серия Арины Соболенко составляет 7 матчей.

    Стивенс

    Слоан Стивенс не может выиграть на протяжении восьми матчей. В новом сезоне американка дважды проиграла своей соотечественнице Энн Ли на турнирах в Окленде и Хобарте.

  • Australian Open-2025. Главные интриги первого в сезоне турнира «Большого шлема»
  • Уже в первом круге может случиться настоящий звездопад
  • Вчера

    • На турнире в Хобарте Стивенс один раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, проиграв матч со счетом 5:7, 1:6. В Окленде Слоан потерпела фиаско со счетом (7:5, 4:6, 4:6).

    На турнирах Большого шлема в 2024 Слоан Стивен показала лучший результат именно на Australian Open, дойдя до третьего круга.

    На «Ролан Гаррос» во Франции и US Open Стивенс сыграла только в первом круге. На Уимблдоне американа дошла до второго раунда.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Слоан Стивенс занимает 84 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Арину Соболенко в этом матче можно поставить за 1.04, победу Слоан Стивенс букмекеры предлагают за 11.00.

    Прогноз: Соболенко и Стивенс играли между собой 4 раза. Во всех противостояниях победительницей вышла беларуска. Ставим на уверенную победу первой ракетки мира.

    Рекомендуемая ставка: Фора Арины Соболенко (-8) с коэффициентом 2.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аккрингтон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торпедо — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Майнц — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соболенко — Стивенс: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на теннис. Арина Соболенко начнёт защиту титула с победы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры