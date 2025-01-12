Беларуска Арина Соболенко сыграет против Слоан Стивенс из США в в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдёт 12 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Стивенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина Соболенко в минувшем теннисном сезоне выиграла Итоговый турнир, рейтинговые турниры в Ухани, Цинциннати, а также турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США.

Стоит также отметить, триумф первой ракетки мира на Australian Open-2024. В финале прошлогоднего турнира Арина Соболенко выиграла у Чжэн Циньвэнь (6:3,6:2). Таким образом она сохранила титул победительницы Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Новый сезона Арина Соболенко начала с победы, выиграв рейтинговый турнир в Брисбене. В финале беларуска переиграла россиянку Полину Кудерметову (4:6, 6:3, 6:2).

Прогнозы и ставки на Australian Open

На данный момент победная серия Арины Соболенко составляет 7 матчей.

Стивенс

Слоан Стивенс не может выиграть на протяжении восьми матчей. В новом сезоне американка дважды проиграла своей соотечественнице Энн Ли на турнирах в Окленде и Хобарте.

На турнире в Хобарте Стивенс один раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, проиграв матч со счетом 5:7, 1:6. В Окленде Слоан потерпела фиаско со счетом (7:5, 4:6, 4:6).

На турнирах Большого шлема в 2024 Слоан Стивен показала лучший результат именно на Australian Open, дойдя до третьего круга.

На «Ролан Гаррос» во Франции и US Open Стивенс сыграла только в первом круге. На Уимблдоне американа дошла до второго раунда.

Слоан Стивенс занимает 84 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Арину Соболенко в этом матче можно поставить за 1.04, победу Слоан Стивенс букмекеры предлагают за 11.00.

Прогноз: Соболенко и Стивенс играли между собой 4 раза. Во всех противостояниях победительницей вышла беларуска. Ставим на уверенную победу первой ракетки мира.

Рекомендуемая ставка: Фора Арины Соболенко (-8) с коэффициентом 2.81.