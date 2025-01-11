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    Корда легко обыграет Оже-Альяссима в решающем матче?

    Оже-Альяссим — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Аделаиде 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Корда
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Корда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Оже-Альяссим

    Феликс сыграет в финале впервые с мая прошлого года, когда он уступил Андрею Рублеву в решающем матче на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.

    Более того, с тех пор это лишь второй случай, когда канадский теннисист выиграл на уровне ATP больше двух матчей подряд.

    С учетом нестабильности, которая преследует его последние пару лет, выступление Оже-Альяссима на текущем турнире стало сюрпризом.

    Прогнозы на теннис

    В первом матче Оже-Альяссим, когда занимавший в рейтинге шестое место, одержал волевую победу над Артуром Казо, после чего ему удалось остановить двух американцев — Маркоса Гирона и Томми Пола (7:6, 3:6, 6:4).

    Корда

    Себастьян тем временем проводит первый турнир за четыре месяца. Прошлый сезон он завершил сразу после Открытого чемпионата США.

    По всей видимости, столь большой перерыв пошел на пользу американскому теннисисту, которого часто беспокоят мышечные травмы.

    При этом на текущем турнире для выхода в финал Корде пришлось провести лишь два матча.

    Во втором круге Корда спокойно переиграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину, а в полуфинале одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем.

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    В четвертьфинале его соперником должен был стать Танаси Коккинакис, снявшийся незадолго до матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.11, победу Корды букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: хоть Феликс и выиграл два из трех предыдущих матчей против американца, сейчас его действительно нельзя назвать фаворитом. Скорее всего, Корда заберет титул благодаря своей уверенной игре на подаче.

    Рекомендуемая ставка: победа Корды с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Оже-Альяссим — Корда: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на теннис. Корда легко обыграет Оже-Альяссима в решающем матче?
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